Trending Quiz: किस विटामिन की कमी से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है?

General Knowledge Trending Quiz: नौकरी की तैयारी में जनरल नॉलेज की अहमियत को नजरअंदाज करना मुश्किल है. अच्छे जीके के सवाल न केवल इंटरव्यू में मदद करते हैं बल्कि विभिन्न परीक्षाओं में भी काम आते हैं. यहां कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं.

सवाल 1: शरीर का कौन-सा अंग मौत के बाद भी बढ़ता है?

जवाब 1: न्यूज मीटर (newsmeter.in) के मुताबिक, मौत के बाद बाल और नाखून बढ़ने का दावा असल में एक भ्रम है. शरीर में पानी की कमी और त्वचा सिकुड़ने के कारण बाल और नाखून लंबे दिखने लगते हैं. असल में उनकी वृद्धि के लिए हार्मोनल प्रक्रिया जरूरी है, जो मृत्यु के बाद बंद हो जाती है.

सवाल 2: कौन सी आदतें चेहरे को बूढ़ा बनाती हैं?

जवाब 2: शराब का सेवन, कम नींद और तनाव चेहरे को समय से पहले बूढ़ा कर देते हैं.

सवाल 3: किस विटामिन की कमी से होंठ फटने लगते हैं?

जवाब 3: विटामिन B9, B2, B6 और B12 की कमी होंठों को रूखा और फटा बना देती है.

सवाल 4: किस विटामिन की कमी से नींद में पैर की नस चढ़ जाती है?

जवाब 4: विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और नस चढ़ने की समस्या होती है.

सवाल 5: किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधापन होता है?

जवाब 5: विटामिन A की कमी आंखों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है और रात में देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. यह पोषक तत्व आंखों की झिल्ली को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. साथ ही, यह आंखों में नमी और चिकनापन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे सूखापन और जलन की समस्या कम होती है. पर्याप्त मात्रा में विटामिन A का सेवन आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है.

सवाल 6: किस विटामिन की कमी से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है?

जवाब 6: एवरलीवेल (everlywell.com) की रिपोर्ट के मुताबिक, चिड़चिड़ेपन के पीछे विटामिन की कमी, हार्मोनल असंतुलन या तनाव जैसे कारण हो सकते हैं. खासतौर पर विटामिन B1 (थायमिन) और B6 की गंभीर कमी से यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, B6 की गंभीर कमी वयस्कों में बहुत कम पाई जाती है.