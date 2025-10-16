गूगल ने उम्मीद से बढ़कर दिया सरप्राइज, वायरल हुआ दिवाली पार्टी का ये Video

Viral Video: गूगल ने दिवाली पार्टी में कमाल कर दिया, लजीज खाने से लेकर खेल तक, कर्मचारियों की उम्मीद से बढ़कर सविधा दी. अब सोशल मीडया पर गूगल की दिवाली पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है.
Viral Video: दिवाली आने वाली है ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं. कंपनियां भी त्योहारों के जश्न में डूबी हैं और अपने कर्मचारियों को तोहफा दे रही हैं. ऐसे में अपने कर्मचारियों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए मशहूर कंपनी गूगल त्योहारों के सीजन में चर्चा में रहती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो गूगल के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में पिछले साल हुए दिवाली समारोह का है. इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग को सच में जलन होने लगेगी.
कैसी थी ये दिवाली पार्टी?
इंटरनेट पर बेंगलुरु स्थित कार्यालय पर पिछले साल हुए दिवाली समारोह का वीडियो इस बार भी दिवाली से पहले वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि गूगल ने अपने कर्मचारियों को उम्मीद से बेहतर पार्टी दी है. लजीज व्यंजनों के साथ ये पार्टी और भी बेहतरीन बन गई. वीडियो में दिखता है कि गूगल ने पार्टी के लिए चाट स्टेशन, शाकाहारी विकल्प, तरह तरह की मिठाइयां और कई तरह के जूस उपलब्ध कराए हैं. इसी के साथ पूरे खानपान की व्यवस्था की. इतना ही नहीं, अपने कर्मचारियों के लिए खेल और प्रतियोगिताओं को भी आयोजन करवाया.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @theniklife_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 61 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यह वीडियो पिछली दिवाली का है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हे भगवान, इंस्टा मुझे इन सभी दिवाली गिफ्ट के साथ क्यों चिढ़ा रहा है.
