Advertisement
trendingNow12964305
Hindi NewsTrending

गूगल ने उम्मीद से बढ़कर दिया सरप्राइज, वायरल हुआ दिवाली पार्टी का ये Video

Viral Video: गूगल ने दिवाली पार्टी में कमाल कर दिया, लजीज खाने से लेकर खेल तक, कर्मचारियों की उम्मीद से बढ़कर सविधा दी. अब सोशल मीडया पर गूगल की दिवाली पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गूगल ने उम्मीद से बढ़कर दिया सरप्राइज, वायरल हुआ दिवाली पार्टी का ये Video

Viral Video: दिवाली आने वाली है ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं. कंपनियां भी त्योहारों के जश्न में डूबी हैं और अपने कर्मचारियों को तोहफा दे रही हैं. ऐसे में अपने कर्मचारियों को बेहतरीन सुविधा देने ​के लिए मशहूर कंपनी गूगल त्योहारों के सीजन में चर्चा में रहती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो गूगल के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में पिछले साल हुए दिवाली समारोह का है. इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग को सच में जलन होने लगेगी.

कैसी थी ये दिवाली पार्टी?
इंटरनेट पर बेंगलुरु स्थित कार्यालय पर पिछले साल हुए दिवाली समारोह का वीडियो इस बार भी दिवाली से पहले वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि गूगल ने अपने कर्मचारियों को उम्मीद से बेहतर पार्टी दी है. लजीज व्यंजनों के साथ ये पार्टी और भी बेहतरीन बन गई. वीडियो में दिखता है​ कि गूगल ने पार्टी के लिए चाट स्टेशन, शाकाहारी विकल्प, तरह तरह की मिठाइयां और कई तरह के जूस उपलब्ध कराए हैं. इसी के साथ पूरे खानपान की व्यवस्था की. इतना ही नहीं, अपने कर्मचारियों के लिए खेल और प्रतियोगिताओं को भी आयोजन करवाया.
यह भी पढ़ें: दिवाली के लिए घर पर ही बनाएं काजू कतली, अभी नोट कर लें ये आसान रेसिपी

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikita Sharma (@theniklife_)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @theniklife_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 61 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यह वीडियो पिछली दिवाली का है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हे भगवान, इंस्टा मुझे इन सभी दिवाली गिफ्ट के साथ क्यों चिढ़ा रहा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

googleDiwaliviral

Trending news

सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?