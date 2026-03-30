चर्च में जाते ही घूमने लगता है सिर! तिरछी दीवारें और झुकती मिनार, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Tilted Church Video: ग्रीस के एक चर्च का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस चर्च में लोग अपना बैलेंस जांचने के लिए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस चर्च में सीधा खड़ा होना चैलेंज क्यों बन जाता है. यहां कदम क्यों डगमगाने लगते हैं.
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Tilted Building Viral Video: जरा सोचिए... आप किसी चर्च में जाते हैं और चर्च में प्रवेश करते ही आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है. दीवारें तिरछी हो जाती हैं, कदम डगमगाने लगते हैं और सीधा खड़ा होना भी चैलेंज बन जाता है. जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच है. ग्रीस में एक ऐसा ही चर्च है जो करीब 17 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है.
ग्रीस में एक ऐसा चर्च है जो कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहा है. ये चर्च पीसा की मीनार से भी चार गुना ज्यादा झुका हुआ है. ये चर्च अब 'वायरल टूरिस्ट प्लेस' और 'बैलेंस चैलेंज' बन चुका है. लेकिन इस चर्च में ऐसा क्या है जो यहां जाते ही बैलेंस बिगड़ जाता है और कदम लड़खड़ाने लगते हैं. आइए जानते हैं.
वायरल दावे के अनुसार, ग्रीस के रोपोटो शहर में 'चर्च ऑफ द डॉरमिशन ऑफ द वर्जिन मैरी' 17 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है. यह 2012 में हुए भूस्खलन (landslide) के कारण जमीन में धंस गया. अब इस झुके हुए चर्च में जाना किसी 'भूल भुलैया' या डरावनी फिल्म के सेट से कम नहीं है. जब साल 2012 में भयानक भूस्खलन हुआ था. तब पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया था लेकिन हैरानी की बात ये है कि यह चर्च 200 मीटर नीचे खिसक गया था और 17 डिग्री के एंगल पर टिक गया. आज 14 साल बाद भी ये उसी स्थिति में मौजूद है. अब इस चर्च के अंदर का नजारा सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है.
The Greek church leaning at a 17-degree angle
The Church of the Dormition of the Virgin Mary in the Greek town of Ropoto is even more tilted than the Leaning Tower of Pisa. It shifted after a 2012 landslide moved it downhill, and now sits at a 17-degree angle pic.twitter.com/POIslKXNui
AFP News Agency (@AFP) March 26, 2026
इस चर्च का झुकाव ही इसका रहस्य बन गया. जैसे ही पर्यटक इस चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं उनके कदम डगमगाने लगते हैं. बैलेंस बिगड़ जाता है. दीवारें तिरछी होती हैं ऐसे में खड़ा रहना ही एक चुनौती होती है. इस दौरान लोग दीवारों को पकड़कर आराम से चलते हैं. ये देखने में डरावना और अनोखा लगता है. देखकर हैरानी होती है कि कोई इमारत इतनी झुकी होने के बाद भी मजबूती से कैसे टिकी है. कभी खौफनाक मंजर देख चुका ये इलाका अब एडवेंचर लवर्स को फेवरेट प्लेस बन चुका है.
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वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AFP नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 14 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.