Advertisement
trendingNow13159398
Hindi NewsTrendingचर्च में जाते ही घूमने लगता है सिर! तिरछी दीवारें और झुकती मिनार, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य?

चर्च में जाते ही घूमने लगता है सिर! तिरछी दीवारें और झुकती मिनार, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Tilted Church Video: ग्रीस के एक चर्च का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस चर्च में लोग अपना बैलेंस जांचने के लिए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस चर्च में सीधा खड़ा होना चैलेंज क्यों बन जाता है. यहां कदम क्यों डगमगाने लगते हैं. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल हो रहा ग्रीस का झुका हुआ चर्च. फोटो क्रेडिट: X post @AFP
वायरल हो रहा ग्रीस का झुका हुआ चर्च. फोटो क्रेडिट: X post @AFP

Tilted Building Viral Video: जरा सोचिए... आप किसी चर्च में जाते हैं और चर्च में प्रवेश करते ही आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है. दीवारें तिरछी हो जाती हैं, कदम डगमगाने लगते हैं और सीधा खड़ा होना भी चैलेंज बन जाता है. जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच है. ग्रीस में एक ऐसा ही चर्च है जो करीब 17 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है.

ग्रीस में एक ऐसा चर्च है जो कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहा है. ये चर्च पीसा की मीनार से भी चार गुना ज्यादा झुका हुआ है. ये चर्च अब 'वायरल टूरिस्ट प्लेस' और 'बैलेंस चैलेंज' बन चुका है. लेकिन इस चर्च में ऐसा क्या है जो यहां जाते ही बैलेंस बिगड़ जाता है और कदम लड़खड़ाने लगते हैं. आइए जानते हैं.

जमीन में धंस गया था ये चर्च

वायरल दावे के अनुसार, ग्रीस के रोपोटो शहर में 'चर्च ऑफ द डॉरमिशन ऑफ द वर्जिन मैरी' 17 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है. यह 2012 में हुए भूस्खलन (landslide) के कारण जमीन में धंस गया. अब इस झुके हुए चर्च में जाना किसी 'भूल भुलैया' या डरावनी फिल्म के सेट से कम नहीं है. जब साल 2012 में भयानक भूस्खलन हुआ था. तब पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया था लेकिन हैरानी की बात ये है कि यह चर्च 200 मीटर नीचे खिसक गया था और 17 डिग्री के एंगल पर टिक गया. आज 14 साल बाद भी ये उसी स्थिति में मौजूद है. अब इस चर्च के अंदर का नजारा सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंदर जाते ही बिगड़ता है बैलेंस

इस चर्च का झुकाव ही इसका रहस्य बन गया. जैसे ही पर्यटक इस चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं उनके कदम डगमगाने लगते हैं. बैलेंस बिगड़ जाता है. दीवारें तिरछी होती हैं ऐसे में खड़ा रहना ही एक चुनौती होती है. इस दौरान लोग दीवारों को पकड़कर आराम से चलते हैं. ये देखने में डरावना और अनोखा लगता है. देखकर हैरानी होती है कि कोई इमारत इतनी झुकी होने के बाद भी मजबूती से कैसे टिकी है. कभी खौफनाक मंजर देख चुका ये इलाका अब एडवेंचर लवर्स को फेवरेट प्लेस बन चुका है. 

यह भी पढ़ें: नई खोज! आधा नर-आधा मादा, केरल में वैज्ञानिकों को मिला अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा; फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें

 

वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AFP नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 14 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

tilted churchbalance test

Trending news

फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
Iran war
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
Punjab School
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
Omar Abdullah
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
amit shah
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
amit shah
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस