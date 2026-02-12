शोबाजी के चक्कर में फजीहत! दुल्हन को गोद में उठाना पड़ा महंगा, सीढ़ियों पर बिगड़ा बैलेंस और...

Shadi Ka Video: आज कल कुछ कपल्स और फैमिली ने शादी जैसे पवित्र कार्यक्रम को भी शो ऑफ करने का जरिया बना लिया है. कई लोगों की वजह से शादी विवाह अब संस्कार कम और रील बाजी का प्रोग्राम ज्यादा लगने लगे हैं. कहीं दूल्हा सीढ़ी पर चढ़कर छत पर खड़ी दुल्हन को फूल देकर प्रपोज करता है बिना ये सोचे कि अगर पैर फिसल गया तो सीधा अस्पताल जाना पड़ सकता है. कहीं पड़ोस में रिश्ता हो गया तो 'साजन जी घर आए' गाने पर लड़की वाले के घर हल्दी वाले दिन ही नाचते गाते पहुंच जाते हैं और ऐसी रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होती हैं. इन दिनों अब नया चलन सामने आया है. अब विदाई के बाद जब दुल्हन घर आ जाती है तो उसे गोद में उठाकर लाने का ट्रेंड सेट किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी हवाबाजी, मजाक बनकर रह जाती है. इस कपल के साथ भी यही हुआ. बेचारा दूल्हा दुल्हन को गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था तभी पैर फिसल गया और उसके बाद जो हुआ वो सब कैमरे में कैद हो गया.

कैसे गिरा दूल्हा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीढ़ियां काफी नुकीली हैं, ऐसे में खुद का वजन और गोद में दुल्हन. इस दौरान दूल्हे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दुल्हन को लेकर सीढ़ियों पर गिर जाता है. रील बाजी और शोबाजी के चक्कर में कपल ने अपनी फजीहत करा ली, आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी. सोशल मीडिया पर यूजर्स मजाक बनाने के साथ साथ खूब खिंचाई कर रहे हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुल्हन की कमर में काफी चोट आई होगी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "विवाह हमारे संस्कारों का पवित्र बंधन है. इसे दिखावे और खतरनाक प्रयोगों से दूर रखें. खुशी के मौके पर सावधानी और मर्यादा जरूरी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बस आखिरी स्टेप ही मिस हुआ वरना तो मंजिल पा ली थी."

आजकल यह नवधनाढ्य लोगों ने हिंदू विवाह को एक मजाक बना कर रख दिया है आप वीडियो ध्यान से देखिए सीढ़ी कितनी नुकीली है और दुल्हन के कमर में कितनी जबरदस्त चोट आई होगी यह सब चुटियापा करने की क्या जरूरत है भाई ?? pic.twitter.com/ri28TJ9cOo —Jitendra pratap singh (@jpsin1) February 12, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jpsin1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 14 हजार से ज्यादा बाद देखा जा चुका है. यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, आजकल लोगों ने हिंदू विवाह को एक मजाक बना कर रख दिया है. आप वीडियो ध्यान से देखिए सीढ़ी कितनी नुकीली है और दुल्हन के कमर में कितनी जबरदस्त चोट आई होगी. यह सब करने की क्या जरूरत है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.