मैच हारने के बाद UK तक ट्रोल हो गए पाकिस्तानी, दोस्त की ट्रोलिंग से परेशान होकर बोला- इंडियन के साथ रहने में यही मसला

Ind vs Pak Match Reactions: टी20 वर्ल्ड कप में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग जारी है. अब ट्रोलिंग सात समंदर पार UK तक पहुंच गई है. यूके में एक पाकिस्तानी एक भारतीय के साथ रहता है. जैसे ही पाकिस्तान मैच हारा वैसे ही उसके दोस्तों ने उसे फनी ट्रोल करना शुरू कर दिया. परेशान होकर उसने ये बात बोल दी. अब ये मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:43 PM IST
Ind vs Pak Match Reactions: टी20 वर्ल्ड कप के 27 वे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए 61 रन की करारी हार दी है. भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसने एक बार फिर लोगों को हंसने का मौका दे दिया. कोई प्लेयर्स पर गुस्सा निकाल रहा था तो किसी ने चलता टीवी ही फोड़ दिया. इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हमेशा से ही हाई वोल्टेज होता है. हालांकि इस बार भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है. मैच के बाद से ही पाकिस्तानियों की खिचाई चालू है. ऐसे में ये खिचाई भारत पाकिस्तान से दूर यूके तक पहुंच गई है. जी हां, यूके में एक भारतीय के साथ एक ही रूम में रह रहे पाकिस्तानी शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो मैच हारने के बाद अपने दोस्त की ट्रोलिंग से परेशान है. वो कहता है कि ये इंडियन लोगों के साथ रहने पर ये मसला होता है जब पाकिस्तान हारता है. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

यूके में एक साथ रहते हैं इंडियन और पाकिस्तानी?
इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि वो रसोई में रोटी बना रहा है और इस दौरान उसका दोस्त पाकिस्तान के मैच हारने पर मजे ले रहा है. वो पाकिस्तान की हार पर ट्रोल कर रहा है. दरअसल, ये पाकिस्तानी यूके में एक भारतीय के साथ रहता है. एक साथ रह रहे दोस्तों को एक मैच ने हंसने और दूसरे को ट्रोल करने का मौका दे दिया. ये वीडियो बताता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इमोशन है. वीडियो में दिखता है कि वो खाना बना रहा है और उसका इंडियन दोस्त वहां आकर उसकी खिल्ली उड़ा रहा है. इस दौरान ये परेशान हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है. 

यह भी पढ़ें: लो जी... जूट के बोरे से बना दिया ऐसा कोट पैंट, यूजर्स बोले- अमेरिका भी फेल कर दिया

हार पर क्या बोला पाकिस्तानी शख्स?
वीडियो के आखिर में लड़का कहता है कि भारतीयों के साथ रहने में यही मसला होता है जब पाकिस्तान हारता है. यानी पाकिस्तान के हारने पर पाकिस्तानियों का रोस्ट जारी है चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो या यूके. UK में भी पाकिस्तानी अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के कारण ट्रोलिंग झेल रहे हैं. अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स अब इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए पहले वीडियो देखते हैं और देखते हैं यूसर्ज का इस पर क्या कहना है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ali (@ali.raza7968)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ali.raza7968 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में मौज काट रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी क्यूट लड़ाई." दूसरे यूजर ने लिखा, "मत हस भाई रोटी नहीं मिलेगी." तीसरे यूजर ने लिखा, "टीम का गुस्सा रोटी पर." 
 
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

IND vs Pakmatch reactionsviralUK

