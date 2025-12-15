दादी ने ‘झुमका गिरा रे’ पर किया ऐसा धमाकेदार डांस, Video देख लोग बोले - असली स्टार तो ये हैं

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सीधे दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दादी पारिवारिक समारोह में अपने जोशीले डांस से सबका ध्यान खींच लेती हैं. उम्र जहां अक्सर लोगों को पीछे खींच लेती है, वहीं इस दादी ने अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह साबित कर दिया कि जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती. साड़ी में सजी दादी जब स्टेज पर थिरकती हैं, तो माहौल तालियों और खुशियों से भर जाता है.

लाल साड़ी में दिखा दादी का देसी स्वैग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और ऊपर से गाढ़े भूरे रंग का कार्डिगन डाला हुआ है. साधारण लेकिन सलीकेदार लुक में दादी जैसे ही डांस शुरू करती हैं, सभी की नजरें उन पर टिक जाती हैं. उनके ठुमके इतने दमदार हैं कि आसपास बैठी महिलाएं खुद को तालियां बजाने और झूमने से रोक नहीं पातीं. दादी का आत्मविश्वास और स्टेज पर उनकी पकड़ देखकर साफ लगता है कि वह इस पल को दिल से जी रही हैं.

‘झुमका गिरा रे’ पर एक्सप्रेशन ने लूटा दिल

दादी ने बॉलीवुड के क्लासिक गाने ‘झुमका गिरा रे’ पर डांस किया है, जो 1966 में आई फिल्म मेरा साया का मशहूर गीत है. इस गाने की धुन पर दादी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं. उनकी मुस्कान, आंखों की चमक और लय में कदम युवाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो हर उम्र के लोगों को पसंद आ रहा है और तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ashmita.sharma15 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके साथ कैप्शन लिखा, “दादी फायर” वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और एक लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “वाह दादीजी, आप तो कमाल हो,” तो किसी ने उन्हें “क्यूट दादी” कहा. कुल मिलाकर यह वीडियो साबित करता है कि खुश रहने और दूसरों को खुश करने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनती.