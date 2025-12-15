Advertisement
trendingNow13042287
Hindi NewsTrendingदादी ने ‘झुमका गिरा रे’ पर किया ऐसा धमाकेदार डांस, Video देख लोग बोले - असली स्टार तो ये हैं

दादी ने ‘झुमका गिरा रे’ पर किया ऐसा धमाकेदार डांस, Video देख लोग बोले - असली स्टार तो ये हैं

यह वीडियो एक पारिवारिक समारोह में दादी के जोशीले डांस को दिखाता है, जहां उन्होंने ‘झुमका गिरा रे’ पर शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादी ने ‘झुमका गिरा रे’ पर किया ऐसा धमाकेदार डांस, Video देख लोग बोले - असली स्टार तो ये हैं

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सीधे दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दादी पारिवारिक समारोह में अपने जोशीले डांस से सबका ध्यान खींच लेती हैं. उम्र जहां अक्सर लोगों को पीछे खींच लेती है, वहीं इस दादी ने अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह साबित कर दिया कि जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती. साड़ी में सजी दादी जब स्टेज पर थिरकती हैं, तो माहौल तालियों और खुशियों से भर जाता है.

लाल साड़ी में दिखा दादी का देसी स्वैग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और ऊपर से गाढ़े भूरे रंग का कार्डिगन डाला हुआ है. साधारण लेकिन सलीकेदार लुक में दादी जैसे ही डांस शुरू करती हैं, सभी की नजरें उन पर टिक जाती हैं. उनके ठुमके इतने दमदार हैं कि आसपास बैठी महिलाएं खुद को तालियां बजाने और झूमने से रोक नहीं पातीं. दादी का आत्मविश्वास और स्टेज पर उनकी पकड़ देखकर साफ लगता है कि वह इस पल को दिल से जी रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

झुमका गिरा रे’ पर एक्सप्रेशन ने लूटा दिल

दादी ने बॉलीवुड के क्लासिक गाने ‘झुमका गिरा रे’ पर डांस किया है, जो 1966 में आई फिल्म मेरा साया का मशहूर गीत है. इस गाने की धुन पर दादी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं. उनकी मुस्कान, आंखों की चमक और लय में कदम युवाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो हर उम्र के लोगों को पसंद आ रहा है और तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ashmita.sharma15 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके साथ कैप्शन लिखा, दादी फायरवीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और एक लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “वाह दादीजी, आप तो कमाल हो,” तो किसी ने उन्हें “क्यूट दादी” कहा. कुल मिलाकर यह वीडियो साबित करता है कि खुश रहने और दूसरों को खुश करने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनती.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Dadi on firedadi ka dance

Trending news

82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
16 December
82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, 3 दहशतगर्दों को घेरा
udhampur encounter live
उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, 3 दहशतगर्दों को घेरा
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल