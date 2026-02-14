Advertisement
रिसेप्शन पार्टी में चोर की फिल्मी एंट्री, मेहमान बनकर आया और स्टेज से ही उड़ा ले गया दुल्हन का बैग

Jaipur Shadi Ka CCTV Footage: जयपुर से शादी में चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी रिसेप्शन पार्टी के दौरान एक चोर मेहमान बनकर आता है और स्टेज पर ज्वेलरी और कैश से भरा दुल्हन का बैग साफ कर जाता है. पुलिस CCTV फुटेज से चोर की तलाश कर रही है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:25 PM IST
Jaipur Shadi Ka CCTV Footage: जयपुर से शादी में चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी रिसेप्शन पार्टी के दौरान एक चोर मेहमान बनकर आता है और स्टेज पर ज्वेलरी और कैश से भरा दुल्हन का बैग साफ कर जाता है. पुलिस CCTV फुटेज की मदद से चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. CCTV फुटेज में नजर आता है कि स्टेज पर फोटो शूट चल रहा है और चोर कपल के पीछे से आता है. पलक झपकते ही दुल्हन का बैग उठाकर चल देता है. ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता है.

स्टेज से कैसे उठाया दुल्हन का बैग?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला जयपुर का है. यहां एक रिसेप्शन के दौरान स्टेज से ही दुल्हन का कीमती बैग चोरी हो जाता है. बताया जा रहा है कि उसमें 4 लाख कैश और कीमती ज्वेलरी रखी हुई थी. ये घटना 7 फरवरी की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार जगतपुरा इलाके में स्थित चंदन वन बिलवा में शादी का रिसेप्शन चल रहा था. इस दौरान दूल्हा दुल्हन स्टेज पर मौजूद थे. इस दौरान मेहमानों का आना और कपल से मिलना जारी था. फोटोशूट चल रहा था. तभी स्टेज के पीछे से एक चोर आता है और चलते चलते सोफे के साइड में रखा दुल्हन का बैग उठाकर निकल जाता है. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें: सरिता योल्मो बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेवले की पहली महिला TTE, 145 साल के इतिहास में पहली बार...

वायरल हुआ चोर का वीडियो
जैसे ही रिसेप्शन में बैग चोरी का वीडियो सामने आया वायरल हो गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर @reporter.sahab नाम के हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक ही इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?
चोर की वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बस इसलिए फूफाजी नाराज रहते हैं, "अगर उनके हाथ में ये बैग होता तो चोरी तो नहीं होता." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसलिए जीजा जी को बैग देते हैं." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

