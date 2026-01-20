Karnataka DGP suspension: ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ସରକାର

Advertisement
Hindi NewsOdisha TrendingKarnataka DGP suspension: ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ସରକାର

Karnataka DGP suspension: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ଡିଜିପି ଡିସିଆରଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:08 AM IST
Karnataka DGP suspension
Karnataka DGP suspension: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡିଜିପି (ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ) ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ନଜର ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଡିଜିପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଭିଡିଓଟିକୁ ମନଗଢ଼ା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତଥାପି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ଡିଜିପି ଡିସିଆରଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମଧ୍ୟ ଡିଜିପିଙ୍କ କଥିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଧିକାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କେହି ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେତେ ବରିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି।"

ଡିଜିପିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଜିପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା କିପରି ଏବଂ କେବେ ଘଟିଲା, ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଘଟାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସବୁ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।" ଡିଜିପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବ୍ବାଲକର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠତା ନିର୍ବିଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।" ଏହି ସମୟରେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ସୁରେଶ କୁମାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

