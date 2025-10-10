Karwa Chauth 2025 Memes: चुपके से ही जल पिलाने आ जाओ बेबी, करवाचौथ पर आई memes की बाढ़

Advertisement
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ के दिन सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स फिल्मी स्टाइम में अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं. आप भी देखें ये ट्रेंडिंग मीम्स

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:45 PM IST
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ शादीशुदा महिलाओं के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है, जिसे पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करती हैं. वैसे इस मौके पर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स भी वायरल होते हैं. इस करवाचौथ भी सोशल मीडिया मीम्स से भरा पड़ा है, जिसे पढ़कर या देखकर शायद आपको भी हंसी आ जाए.

कैसे मीम्स हो रहे वायरल?
आज शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और शाम को चांद का इंतजार है. ऐसे में सोशल मीडिया पर ​करवा चौथ के रंग में रंग गया है. करवा चौथ से जुेडे मीम खूब वायरल हो रहे है. कुछ मीम तो इतने फनी हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा. चलिए जानते हैं वे कौन से मीम हैं जो करवा चौथ को लेकर खूब वायरल हो रहे हैं. 

वायरल हुए मजेदार वीडियो
मीम्स अपनी फीलिंग्स को बयां करने का एक जरिया है. सोशल मीडिया पर कोई फिल्मी स्टाइल में पतियों की फीलिंग्स बयां कर रहा है तो कुछ लोग अपने ही अंदाज में दिख रहे हैं. इसके अलावा कई यूजर्स ने करवा चौथ से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

