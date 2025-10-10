Karwa Chauth 2025 Memes: चुपके से ही जल पिलाने आ जाओ बेबी, करवाचौथ पर आई memes की बाढ़

Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ शादीशुदा महिलाओं के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है, जिसे पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करती हैं. वैसे इस मौके पर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स भी वायरल होते हैं. इस करवाचौथ भी सोशल मीडिया मीम्स से भरा पड़ा है, जिसे पढ़कर या देखकर शायद आपको भी हंसी आ जाए.

Karwa Chauth special trending pose.KarwaChauth करवा_चौथ pic.twitter.com/bEAhOSF5jV — Sports Wala (@sp0rtswala) October 10, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मीम्स हो रहे वायरल?

आज शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और शाम को चांद का इंतजार है. ऐसे में सोशल मीडिया पर ​करवा चौथ के रंग में रंग गया है. करवा चौथ से जुेडे मीम खूब वायरल हो रहे है. कुछ मीम तो इतने फनी हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा. चलिए जानते हैं वे कौन से मीम हैं जो करवा चौथ को लेकर खूब वायरल हो रहे हैं.

Girlfriends fasting for their boyfriends on Karwa Chauth be like:#KarwaChauthpuja pic.twitter.com/DM3qR9zMQ8 — WhoamI (@dactardoom) October 10, 2025

वायरल हुए मजेदार वीडियो

मीम्स अपनी फीलिंग्स को बयां करने का एक जरिया है. सोशल मीडिया पर कोई फिल्मी स्टाइल में पतियों की फीलिंग्स बयां कर रहा है तो कुछ लोग अपने ही अंदाज में दिख रहे हैं. इसके अलावा कई यूजर्स ने करवा चौथ से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.