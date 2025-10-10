Advertisement
करवा चौथ के रुझान आने शुरू, चलनी ना मिलने पर अनोखे अंदाज में देखा पति का चेहरा

Karwa Chauth Viral Video: 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इससे जुड़े फनी वीडियो आने शुरु हो गए हैं. चलनी ना मिलने पर इस महिला ने पति का चेहरा देखने के लिए अनोखे तरीका अपनाया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:41 AM IST
Karwa Chauth Viral Video: कोई भी त्योहार हो सोशल मीडिया पर उससे जुड़े वीडियो वायरल होने लगते हैं. आज करवा चौथ है और करवा चौथ के रुझान आने शुरू हो गए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला ने चलनी के बजाय ऐसे देखा पति देव का चेहरा. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

कैसे देख रही थी पति का चेहरा?
आज करवा चौथ का पर्व है. आज महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखेंगी. रात को चांद के दीदार के बाद ही व्रत खोलेंगी. सोशल मीडिया पर त्योहारों के समय अलग ही ट्रेंड सेट रहता है. कुछ वीडियो तो इतने फनी होते हैं जिन्हें देखकर हंसते-हंसते पेट दर्द करने लगता है. ज्यादातर यूजर्स इसका आनंद लेते हैं और कुछ लोग इसे त्योहार और संस्कृति का अपमान बताते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक महिला चलनी के बजाय जाल में अपने पति का चेहरा देख रही है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि ये जाल कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत छानने के काम में आने वाला लोहे की जाली है. अब यूजर्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: इस बार ईको-फ्रेंडली दिवाली के लिए फॉलो करें ये आसान से टिप्स, नेचर के साथ हेल्थ भी सेफ

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है सर, क्या बात है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मजाक मत उड़ाओ भाई और दूसरी बात हो सकता है उनके पास पैसा ना हो." तीसरे यूजर ने लिखा, "पति की उम्र से बड़ा तो जाल का डंडा है." चौथे यूजर ने लिखा, "अगर इस महिला को पानी पिलाने के लिए लोटा नहीं मिला तो ये क्या करेगी." 
यह भी पढ़ें: थिएटर में अचानक बिगड़ी लड़की की हालत, जोर जोर से आने लगी चिल्लाने की आवाज, लोग बोले-कांतारा इफेक्ट

 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jeejaji नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और खूब पसंद भी किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 44 हजार से हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

TAGS

Karwa chauth 2025viraltrending

