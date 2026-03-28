बेटियों को साड़ी में देखकर रो पड़े पापा, गले लगाकर पिता ने यूं की वाहवाही! Video दिल जीत लेगा

Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला एक मोमेंट वायरल हो रहा है. जब दो छोटी बच्चियों पापा की नजर से बचकर साड़ी पहनकर आ जाती हैं. जैसे ही पिता की नजर बिटिया पर पड़ती है तो पहले चौंक जाते हैं और फिर गले लगाकर दुलार करते हैं. पिता बेटी का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है.

दो मासूम बच्चियों ने पापा को ऐसा सरप्राइज दिया जिसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे. बच्चियों को ये मासूम सरप्राइज इतना प्यारा था कि इसे देख कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही पिता अपनी नन्नी परियों को साड़ी में देखते हैं, तो पहले कुछ पल चौंक जाते हैं और उसके बाद उनकी आंखें भावुक नजर आती हैं. पिता बिना कुछ कहे दोनों बेटियों को गले लगा लेते हैं. इसके बाद दोनों बच्चियों की नजर उतारते हैं और दुलार भी करते हैं. पिता और बेटियों के इस प्यार भरे रिश्ते ने इंटरनेट पर लोगों को दिल जीत लिया.

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क्यों पसंद आ रहा वीडियो?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. बच्चियों ने एक दम परफेक्ट साड़ी बांधी थी. नन्ही बच्चियां साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थीं. इस वीडियो को खास बात इसकी सादगी है. यही वजह है कि ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Whoiamyours नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.