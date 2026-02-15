फेवरेट कार्टून म्यूजिक बजते ही गहरी नींद से उठकर नाचनी लगी बच्ची, यूजर्स बोले- ये नॉर्मल नहीं

Viral Video: बच्चे दिल के सच्चे होते हैं. उनकी हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. आए दिन सोशल मीडिया पर बच्चों की चुलबुली हरकतों के वीडियो वायरल होते रहते हैं तो कई बार भावुक कर देते हैं तो कई बार हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं. कई बड़े बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि हम बच्चों को नहीं खिलाते हैं बच्चे हमें खिलाते हैं. इन दिनों जो जिस बिटिया का वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप अपनी मुस्कान नहीं रोक पाएंगे. जी हां, एक बच्ची गहरी नींद में सो रही है और जैसे ही अपने फेवरेट कार्टून की आवाज सुनती है तुरंत नींद से जागकर बैठ जाती है और म्यूजिक पर नाचने भी लगती है.

किस म्यूजिक पर उठी बच्ची?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे मासूम बच्ची के वीडियो में दिखता है कि बच्ची गहरी नींद में सो रही है और परिवार के लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्ची गहरी नींद में है वो नहीं उठ रही है. इसी बीच बच्ची को उठाने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए टीवी पर उसका फेवरेट कार्टून चलाया जाता है. ये कार्टून म्यूजिक चलाया जाता है. जैसे ही टीवी पर पॉपुलर कार्टून सॉन्ग 'लकड़ी की काठी, काठी पर घोड़ा' बजता है. गहरी नींद में सो रही बच्ची के कान खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही वो उठकर बैठ जाती है और कच्ची नींद में ही कार्टून की घुन पर नाचने लगती है. ये देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं. हालांकि इस दौरान घर की एक महिला बच्ची के साथ ऐसा करने से मना भी करती है. बच्ची की कार्टून के प्रति ये दिवानगी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसको काफी खतरनाक और भयावह बता रहे हैं.

A baby in deep sleep wakes instantly to his favorite song pic.twitter.com/McZNWN3K2G — Science girl (@sciencegirl) February 11, 2026

लोगों ने कहा, "नॉर्मल नहीं है"

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sciencegirl नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह तो बेहद भयावह है. समझ नहीं आ रहा कि माता पिता इसे इतना लाइट कैसे ले रहे हैं. ये नॉर्मल बात नहीं है." वहीं दूसरे यूजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, "लेकिन आप उसे क्यों जगाना चाहेंगे जो देवदूत की तरह सो रहा है?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.