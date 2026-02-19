Advertisement
भारत का वो जादुई शहर, जहां हॉर्न बजाना माना जाता है पाप, बिना शोर के चलता है ट्रैफिक

भारत का वो जादुई शहर, जहां हॉर्न बजाना माना जाता है पाप, बिना शोर के चलता है ट्रैफिक

मिजोरम की राजधानी आइजोल भारत की ‘साइलेंट सिटी’ मानी जाती है, जहां ट्रैफिक जाम के बावजूद बेवजह हॉर्न नहीं बजाए जाते. ‘तलावमंगैहना’ परंपरा, जागरूक नागरिक और अनुशासन इस पहाड़ी शहर को देश के बाकी शोरगुल वाले शहरों से अलग बनाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:02 PM IST
भारत का वो जादुई शहर, जहां हॉर्न बजाना माना जाता है पाप, बिना शोर के चलता है ट्रैफिक

अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों के ट्रैफिक में फंसे हैं, तो हॉर्न की कर्कश आवाज आपको सामान्य लगती होगी. लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की, जहां ट्रैफिक जाम तो लगता है, मगर कान फाड़ने वाला शोर सुनाई नहीं देता. सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन भारत में ऐसा शहर सच में मौजूद है. उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों में बसा आइजोल अपनी अनोखी शांति और अनुशासन के लिए जाना जाता है. यहां हॉर्न बजाना लगभग बदतमीजी माना जाता है. यही वजह है कि लोग इसे भारत की ‘साइलेंट सिटी’ कहते हैं. आइए जानते हैं इस शहर की अनोखी कहानी.

पहाड़ों पर बसा शांत शहर

मिजोरम की राजधानी आइजोल समुद्र तल से करीब 1,132 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों की चोटी पर बसा हुआ है. यहां से नीचे झांकें तो पूरा शहर बादलों के बीच तैरता हुआ नजर आता है. लेकिन इसकी असली खूबसूरती सिर्फ नजारों में नहीं, बल्कि यहां की शांत जीवनशैली में छिपी है. जहां देश के बड़े शहरों में भागदौड़ और शोर आम बात है, वहीं आइजोल के लोग धैर्य और सुकून के साथ जिंदगी जीते हैं. यहां का माहौल इतना शांत है कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस अनुशासन और सादगी को देखकर हैरान रह जाते हैं.

ट्रैफिक जाम है, पर हॉर्न गायब

आइजोल की सबसे चौंकाने वाली बात यहां का ट्रैफिक सिस्टम है. संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़कों के बावजूद यहां वाहन कतार में बेहद अनुशासन से चलते हैं. खतरनाक मोड़ों पर भी ओवरटेक करने की जल्दबाजी नहीं दिखती. सबसे खास बात यह है कि यहां बेवजह हॉर्न बजाना बहुत खराब व्यवहार माना जाता है. ड्राइवर केवल बेहद जरूरी स्थिति, जैसे अंधे मोड़ पर, ही हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं. यही कारण है कि ट्रैफिक जाम होने पर भी शहर में शोर नहीं होता. यह नजारा भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है.

‘तलावमंगैहना’ की परंपरा बनाती है खास

आइजोल की इस मिसाल के पीछे मिजो समुदाय की अनोखी परंपरा ‘तलावमंगैहना’ है, जिसका मतलब है विनम्रता, निस्वार्थ भाव और दूसरों का सम्मान. इसी सोच के कारण यहां पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है और गाड़ियां खुद धीमी हो जाती हैं. शहर की ऊंची साक्षरता दर और जागरूक नागरिक भी इस अनुशासन को मजबूत बनाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि स्कूल और दफ्तर की छुट्टी के समय स्थानीय लोग स्वयंसेवक बनकर ट्रैफिक संभालने में पुलिस की मदद करते हैं. साझा जिम्मेदारी की यही भावना आइजोल को भारत का सबसे शांत और अनुशासित शहर बनाती है.

