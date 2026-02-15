Advertisement
Hindi NewsTrendingViral Video: हरिद्वार के VIP Ghat के पास गंगा में दिखा ये खूंखार शिकारी, यूजर्स बोले- स्पेशल ट्रीटमेंट

Viral Video: हरिद्वार के VIP Ghat के पास गंगा में दिखा ये खूंखार शिकारी, यूजर्स बोले- स्पेशल ट्रीटमेंट

Mahashivratri 2026 Haridwar Viral Video: आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव की नगरी हरिद्वार के वीआईपी घाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वीआईपी घाट पर एक बड़ा मगरमच्छ नजर आता है. शिवभक्त वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं वहीं कुछ लोग वीआईपी ट्रीटमेंट बोलकर तंज कस रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:22 PM IST
Viral Video: हरिद्वार के VIP Ghat के पास गंगा में दिखा ये खूंखार शिकारी, यूजर्स बोले- स्पेशल ट्रीटमेंट

Haridwar VIP Ghat Viral Video: महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जाता है कि वो VIP घाट की लोकेशन है. वीडियो में दिखता है कि गंगा जी में एक बड़ा मगरमच्छ तैर रहा है. इसे देखने के बाद कोई भी श्रद्धालु डर सकता है. यूजर्स वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. कुछ लोग वी​आईपी घाट पर नहाने वालों को लेकर तंज कस रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. चलिए पहले वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि यूजर्स इसपर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि गंगा घर के पास पानी में एक बड़ा मगरमच्छ तैर रहा है या आराम कर रहा है. वीडियो पर लिखा है, "वीआईपी घाट के पास हरिद्वार में दिखाई दिया मगरमच्छ". हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी नहीं है. शिवरात्रि के मौके पर ये वायरल हो रहा है. जी न्यूज इस वीडियो की लोकेशन और तारीख की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. चलिए अब वीडियो देखते हैं.

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rakesh__haridwar नाम के हैंडल से पोस्ट ​किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 73 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वीआईपी वालों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट." दूसरे यूजर ने लिखा, "जहां गंगा मां होती है, वहां गंगा का वाहन मगरमच्छ तो आएगा ही." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई मगरमच्छ ही वीआईपी है." चौथे यूजर ने लिखा, "वीआईपी वालों के लिए स्पेशल आॅफर."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

MahashivratriHaridwar Viral Video

