जहां तक नजर पहुंची सिर्फ गाडियां ही गाडियां, 'गोल्डन हॉलिडे वीक' के बाद चीन में लगा भीषण जाम; वीडियो देखें

China Traffic Jam: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर कई किलोमीटर का भीषण जाम लगा है. गाड़ियों की लाल लाइट ऐसे लग रही हैं जैसे कोई लाल समंदर हो. इस जाम में कोई भी नहीं फंसना चाहेगा. वीडियो एक ड्रोन से शूट किया गया है. हजारों गाड़ियां एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़ी हैं. वीडियो पोस्ट करने के साथ लिखा है कि चीन में लोग 8 दिन के गोल्डन वीक के बाद वापस लौट रहे हैं. अब ये वीडियो जाम के मामले में गुरुग्राम और दिल्ली को भी पीछे छोड़ रहा है. लोग हॉलिडे के बाद वापस लौट रहे हैं, इस कारण पिछले दिनों ये भीषण जाम लगा है. जाम एकतरफा लगा है यानि हाईवे के एक तरफ हजारों गाड़ियां रेंग रही हैं वहीं दूसरी लाइन में गाड़ियां तेजी से अपने सफर पर हैं.

क्या होता है गोल्डन वीक हॉलिडे?

चीन में ये महाजाम गोल्डन वीक हॉलिडे से लौटने के कारण लगा है. 1 से 8 अक्टूबर तक गोल्डन वीक हॉलिडे था. छुट्टियां नेशनल-डे और मिड विंटर सीजन फेस्टिवल की वजह से होती है.

यह भी पढ़ें: एक गिफ्ट ने इस बुजुर्ग की जिंदगी में रंग भर दिए, कभी नहीं देखा होगा इतना प्यारा तोहफा

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर @non aesthetic things नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि चीन में होने वाले 8 दिनों के गोल्डन वीक हॉलिडे से लौटते लोग. पोस्ट किए गए वीडियो में एक चमकदार सर्पीली लाइन दिखाई दे रही है.

वीडियो देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "ये असली चीन की दीवार है जिसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसा लग रहा है कि गोल्डन वीक के पूरे 8 दिन ट्रैफिक जाम में फंसकर की बीत जाएंगे." अगर मैं पैदल चलना शुरू करूं तो शायद छुट्टियां खत्म होने से पहले पहुंच जाऊंगा.

यह भी पढ़ें: बच्चे को विदेश भेजने से पहले देख लें ये वीडियो, बाद में नहीं होगा पछतावा

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.