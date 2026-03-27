'हम ही हैं वो देवियां जो...' विदा होने से पहले कन्याओं ने कह दी ऐसी बात, वीडियो हुआ वायरल

Kanya Pujan Viral Reel: कन्या पूजन के बाद छोटी बच्चियों ने रील बनाकर खुशी जाहिर की और अपनी तारीफ करते हुए ये बड़ी बात बोल दी. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
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Kanya Pujan Video: हिंदू परंपरा में नवरात्र में कन्या पूजन और कन्याओं को भोजन खिलाने की परंपरा है. इन कन्याओं को लोकल लैंग्वेज में कंजक भी कहा जाता है. इसमें आमतौर पर 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. नवरात्र की अष्टमी या नवमी तिथि को नन्हीं देवियों को हलवा-पूरी और चने का पारंपरिक भोग लगाया जाता है. इस दौरान कन्याओं को उपहार दिए जाते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है. जो शक्ति और स्त्रीत्व का प्रतीक है. इन 2 दिनों के दौरान मोहल्ले-पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्चियों की मौज आ जाती है. आज इंटरनेट का जमाना है तो कन्याएं भी रील बनाकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं. सोशल मीडिया पर कंजकों का ये प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है.
पिछले कुछ घंटों से छोटी कन्याओं के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. कहीं बच्चियां कन्या पूजन के दौरान मिले गिफ्ट दिखा रही हैं. तो कहीं अपना बढ़ता बजट दिखा रही है. अब जो वीडियो सामने आया है वहां कन्याओं ने खुद को देवी बताते हुए रील बनाई.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई कन्याएं एक साथ हैं. शायद किसी के घर कन्या पूजन में आईं है. सबके माथे पर तिलक नजर आता है, इसका मतलब पूजा हो चुकी है. इस दौरान बच्चियां काफी खुश नजर आती हैं और रील बनाती है. रील बना रही बच्ची कहती है, "हम ही हैं वो देवियां जो नवरात्र में पूजी जाती हैं." इसके बाद वो बाय बोलकर रील खत्म कर देती हैं.
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वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @shravanix29 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तुरंत वायरल हो गया. सिर्फ 24 घंटे के भीतर इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन से ज्यादा बार वीडियो देखा जा चुका है. इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.