दूल्हा-दुल्हन ने उठाया ये शानदार कदम, इंटरनेट पर हो रही संस्कारों की तारीफ, जानें क्यों वायरल हुआ ये कपल?

Shadi Ka Video: शादियों का सीजन है ऐसे में आए दिन दूल्हा दुल्हन से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जोड़े के संस्कारों को दिखाता है. दरअसल, संस्कारों का कोई अलग से स्कूल नहीं होता है. ये हमें अपनी फैमिली और आस पास के माहौल से मिलता है. जैसे ही इस जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स ने खूब प्यार लुटाया और जमकर लाइक शेयर किया. वीडियो शादी का है जिसमें दूल्हा दुल्हन अपनी ही शादी में खुद अपने हाथों से कैटरिंग स्टाफ को खाना खिला रहे हैं.

ऐसे सर्व किया खाना

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में खास बात ये है कि जहां शादियों में वेटर या कैटरिंग स्टाफ कपल और कपल की फैमिली को डिनर सर्व करते हैं वहां ये कपल खुद अपने हाथों से स्टाफ को खाना खिला रहा है. दिखावे और रील बाजी के बीच ये सादगी कम ही देखने को मिलती है. इंटरनेट पर दूल्हा दुल्हन की सादगी और संस्कारों की तारीफ हो रही है. वायरल वीडियो में दिखता है कि शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा दुल्हन हाथों में खाने के भरे बर्तन लिए कैटरिंग स्टाफ की ओर जाते हैं. इस दौरान कैटरिंग स्टाफ गेस्ट की तरह कुर्सियों पर बैठा है और इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने अपने हाथों से पूरे स्टाफ को खाना खिलाया. कपल की इस सादगी ने सबका दिल जीत लिया है. यूजर्स संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं. शादी में ये खुशी का पल कम ही देखने को मिलता है. शादी की चमक धमक और शोर शराबे के बीच ये ये खूबसूरत पल इंसानियत और संस्कारों का बेहतरीन उदाहरण है. कैटरिंग स्टाफ के साथ भी शायर ऐसा पहली बार ही हुआ होगा. जरा सोचो उनको कितना अच्छा लगा होगा जब वे रोज दूसरों को खिलाते हैं और आज वहीं लोग उन्हें अपने हाथों से सर्व कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कभी देखी है नोटों की इतनी बड़ी माला? इस दूल्हे की वीडियो ने उठाए सबसे होश!



Add Zee News as a Preferred Source

ये बोली जनता?

ये शानदार वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @aarush7069 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार और अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने इसे आज तक का सबसे अच्छा परिवार बता दिया तो वहीं दूसरे यूजर ने इसे दिल जीत लेने वाला वीडियो बताया. हालांकि कुछ लोगों ने इसमें भी दिखावा ढूंढ लिया. जैसे एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "वीडियो बन गया है उठ जाओ." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छी पहल भले दिखावा कर रहे हो, लेकिन औरों को जागरूक भी कर रहे है."



Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.