आज के लैला मजनू.. प्यार की जंग में पार किया भारत-पाक बॉर्डर, जानें इस पाकिस्तानी जोड़े की कहानी

Pakistani Couple Crossed Ind-Pak Boarder: लैला मजनू.. हीर रांझा.., ये वो जमाना था, जब लोग अपने प्यार के लिए मौत को गले लगा लेते थे. अब ऐसा जमाना आ गया है, जहां प्यार पाने के लिए परिवार और समाज के खिलाफ जाकर बॉर्डर पार कर दे रहे हैं. इसका एक उदाहरण तो हमारे सामने है, सीमा हैदर, जिसने सचिन के लिए अपने देश पाकिस्तान और परिवार को छोड़कर भारत आ गई. अब ऐसा ही और मामला सामने आ रहा है, जहां अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए फिर से एक पाकिस्तानी जोड़े ने भारत-पाकिस्तान का बॉर्डन पार कर दिया.

पाकिस्तानी जोड़े ने पार की भारत की सीमा

प्यार के लिए अपने देश, परिवार को छोड़कर भारत आई सीमा की कहानी से ये मामला थोड़ा अलग है. यहां दोनों ही पाकिस्तानी है और अपने प्यार के लिए घर से भागकर भारत आ गए. लेकिन यहां चौंकाने वाली चीज इनकी उम्र है, इनकी उम्र इतनी कम है कि आपको एक बार फिर अपना बचपन का प्यार याद आ जाएगा.

गुजरात के कच्छ से पकड़ा गया पाकिस्तानी जोड़ा

पाकिस्तानी जोड़े को गुजरात के कच्छ से पकड़ा गया. कच्छ के वगाड इलाके के खादिर आइलैंड के रतनापुर गांव के जंगलों में दोनों घूम रहे थे. अजनबी जोड़े को देखकर गांव वालों ने पूछताछ की, दोनों ने खुद को पाकिस्तानी बाताया. बातचीत में पता चला, कि लड़के की उम्र 16 साल है और लड़की 14 की उम्र है. हालांकि दोनों में से किसी के पास से नागरिकता से जुड़े कोई भी सबूत नहीं मिले.

गांव वालों ने पुलिस को दी सूचना

गांव वालों ने पाकिस्तानी जोड़े की सूचना पुलिस को दे दी. पुलिस ने दोनों को रतनापुर गांव के एक मंदिर में पाया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पाकिस्तान के थारपारकर जिले के रहने वाले हैं और भील समुदाय से जुड़े हैं. भारत में कैसे आए वाले सवाल पर, उन्होंने बताया कि उन्होंने उस जगह से भारत में प्रवेश किया, जहां तारबंदी क्षतिग्रस्त थी.

4 दिन पहले छोड़ा था घर

देश गुजरात की एक रिपोर्ट के अनुसार कच्छ पूर्व के SP सागन ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि दोनों ने दावा किया है कि घरवालों से झगड़ा होने के बाद दोनों घर छोड़ कर भाग गए थे. दोनों 4 दिन पहले कुछ खाने के सामान और 2 लीटर पानी के साथ घर से भागे थे. हालांकि उनके पास से कोई भी नागरिकता को लेकर सबूत नहीं मिल पाया है. पुलिस सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी है और मामले की जांच की जा रही है.