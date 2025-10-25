Advertisement
trendingNow12974337
Hindi NewsTrending

पेपरबॉय का गजब का टैलेंट! नहीं चूकता एक भी निशाना, सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है अखबार

Viral Paper Boy: किसी भी काम को लंबे समय तक और लगन के साथ करने में उस काम की महारत हासिल हो जाती है. सोशल मीडिया पर एक 'न्यज पेपर डिलीवरी बॉय' खूब वायरल हो रहा है. इस 'पेपर बॉय' का एक भी निशाना चूकता नहीं है, बल्कि न्यूज पेपर सीधा पाठक के हाथ में जाता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेपरबॉय का गजब का टैलेंट! नहीं चूकता एक भी निशाना, सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है अखबार

Viral Paper Boy: हिंदी के प्रसिद्ध कवि वृंदावनदास का एक दोहा है, "करत-करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान. रसरी आवत-जात ते, सिल पर परत निसान" अर्थात- "जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय कमजोर रस्सी के बार-बार आने-जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी होशियार बन सकता है." इसी बात को सिद्ध करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक अखबार बांटने वाला न्यूज पेपर को फेंकने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि एक भी निशाना चूकता नहीं है, बल्कि ताजा तरीन खबरों से भरा अखबार सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है.

कैसे बांटता है अखबार?
जब आप सुबह को आंखों को मसलते हुए बिस्तर से उठते हैं तो आंगन में एक न्यूज पेपर पड़ा दिखाई देता है. जो सुबह सुबह अखबार बांटने वाला डालकर जाता है, लेकिन न्यूज पेपर घर तक पहुंचाने वाला उसी दिन दिखाई देता है जिस दिन हम सुबह को ज्यादा जल्दी उठ जाते हैं. ज्यादातर पेपर बॉय साइकिल या बाइक पर अखबार को लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं. सोशल मीडिया पर जो न्यूज पेपर बांटने वाला वायरल हो रहा है. उसने अखबार बांटने में महारत हासिल कर रखी है. 
यह भी पढ़ें: दूध से पानी को निकाल फेंकता है ये पक्षी, 99% लोगों को नहीं पता होगा पक्षी का नाम

कैसे लगाता है सटीक निशाना?
ये चलती बाइक से पेपर को इस तरह फेंकता है कि वो सीधा या तो रीडर के हाथ में जाकर रुकता है या बिल्कुल पतली सी जगह जैसे खिड़की या गेट के गैप में से भी टारगेट तक पहुंच जाता है. वीडियो देखकर हैरानी तो तब होती है जब ये लड़का चलती बाइक से बंद दरवाजे के नीचे से भी पेपर घर के अंदर डाल देता है. ये लड़का चलती बाइक से अखबार के स्मूथ तरीके से घर और दूकानों के अंदर फेंक रहा है. इसके परफेक्ट 'शॉट्स' से अखबार मेलबॉक्स, बरामदे या सीधे दरवाजे के नीचे से घर के अंदर जाते हैं. अपने सटीक निशाने और अनुभव के कारण ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर अखबार बांटने की इस कला को खूब पसंद कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस बंदे को अखबार बांटने का 17 साल का एक्सपीरियंस है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @PicturesFoIder नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3.6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

paper boyViral Videotrending

Trending news

इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब