पेपरबॉय का गजब का टैलेंट! नहीं चूकता एक भी निशाना, सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है अखबार

Viral Paper Boy: हिंदी के प्रसिद्ध कवि वृंदावनदास का एक दोहा है, "करत-करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान. रसरी आवत-जात ते, सिल पर परत निसान" अर्थात- "जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय कमजोर रस्सी के बार-बार आने-जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी होशियार बन सकता है." इसी बात को सिद्ध करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक अखबार बांटने वाला न्यूज पेपर को फेंकने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि एक भी निशाना चूकता नहीं है, बल्कि ताजा तरीन खबरों से भरा अखबार सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है.

कैसे बांटता है अखबार?

जब आप सुबह को आंखों को मसलते हुए बिस्तर से उठते हैं तो आंगन में एक न्यूज पेपर पड़ा दिखाई देता है. जो सुबह सुबह अखबार बांटने वाला डालकर जाता है, लेकिन न्यूज पेपर घर तक पहुंचाने वाला उसी दिन दिखाई देता है जिस दिन हम सुबह को ज्यादा जल्दी उठ जाते हैं. ज्यादातर पेपर बॉय साइकिल या बाइक पर अखबार को लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं. सोशल मीडिया पर जो न्यूज पेपर बांटने वाला वायरल हो रहा है. उसने अखबार बांटने में महारत हासिल कर रखी है.

यह भी पढ़ें: दूध से पानी को निकाल फेंकता है ये पक्षी, 99% लोगों को नहीं पता होगा पक्षी का नाम

कैसे लगाता है सटीक निशाना?

ये चलती बाइक से पेपर को इस तरह फेंकता है कि वो सीधा या तो रीडर के हाथ में जाकर रुकता है या बिल्कुल पतली सी जगह जैसे खिड़की या गेट के गैप में से भी टारगेट तक पहुंच जाता है. वीडियो देखकर हैरानी तो तब होती है जब ये लड़का चलती बाइक से बंद दरवाजे के नीचे से भी पेपर घर के अंदर डाल देता है. ये लड़का चलती बाइक से अखबार के स्मूथ तरीके से घर और दूकानों के अंदर फेंक रहा है. इसके परफेक्ट 'शॉट्स' से अखबार मेलबॉक्स, बरामदे या सीधे दरवाजे के नीचे से घर के अंदर जाते हैं. अपने सटीक निशाने और अनुभव के कारण ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर अखबार बांटने की इस कला को खूब पसंद कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस बंदे को अखबार बांटने का 17 साल का एक्सपीरियंस है.

Add Zee News as a Preferred Source

Paper boy in India with 17 years of experience. pic.twitter.com/H06vU4c5BC — non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 23, 2025

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @PicturesFoIder नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3.6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.