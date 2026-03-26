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महिला को नोचता रहा कुत्ता, मालिक ने देख बंद किए गेट, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Shocking Video: एक पालतू कुत्ते ने महिला पर हमला बोल दिया. जब कुत्ता महिला को काट रहा था तब ये सब देखकर कुत्ते के मालिक ने अपने घर का गेट बंद कर दिया और महिला को कुत्ते के हमलों के बीच छोड़ दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:03 AM IST
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महिला को नोचता रहा कुत्ता, मालिक ने देख बंद किए गेट, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Video: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दिख रहा है कि एक पालतू कुत्ता महिला पर हमला कर रहा है. कुत्ते को हमला करता देख महिला की मदद करने के बजाय, कुत्ता मालिक ने अपने घर का गेट बंद कर दिया. वीडियो देखकर लगता है कि इन लोगों की मानवता मन चुकी है जो एक महिला को कुत्ते के हमलों में जूझता छोड़ दिया. इस दौरान महिला चिल्लाती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मालिक ने घर का दरवाजा नहीं खोला.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला हाथ में थैला लेकर जा रही है. इस दौरान जैसे ही वो एक घर के आगे से गुजरती है. महिला को देख घर से एक पालतू कुत्ता दौड़कर आता है और महिला पर हमला बोल देता है. महिला पर हमला होता देख पीछे से दूसरी महिला बचाने के लिए आती है, लेकिन तब तक कुत्ता शायद महिला के पैर में काट चुका था. महिला जमीन पर गिर गई. इस दौरान घर से कुछ लोग निकलकर आते हैं और जब वो देखते हैं कि उनके पालतू कुत्ते ने किसी महिला को काट लिया है और लगातार हमला कर रहा है. तो तुरंत अनदेखा कर देते हैं.

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मालिक ने देखकर बंद किए दरवाजे

घर की एक महिला ये सब देखकर गेट बंद कर लेती है. घर के सदस्यों का ये रवैया लोगों के गुस्से का कारण बन रहा है. इस दौरान बचाने आई दूसरी महिला पर भी कुत्ते ने हमला बोल दिया. महिला ने अपने बचाव में कुत्ते के ऊपर मिट्टी डालकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और दूसरी महिला पर भी हमला करता रहा. इस दौरान महिला चिल्लाती रही और मदद की गुहार लगाती रही. लेकिन घर वाले दरवाजे के पीछे से देखते रहे, बचाने नहीं आए. इतना ही नहीं, महिला गेट के बाहर आकर कुत्ते को संभालने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी कोई एक नहीं सुनता. अब कुत्ते के मालिक का ये रवैया सोशल मीडिया पर गुस्से का कारण बन रहा है.

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महिलाओं ने भी उतारा गुस्सा

जब कुत्ता हमला कर रहा था तब उन्हें कोई बचाने नहीं आया. तो महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और खुद कुत्ते का सामना करने का फैसला लिया. महिला ने भी चप्पल और डंडा उठा लिया और कुछ ही देर में कुत्ता पीछे हट गया. इसके बाद महिला ने कुत्ते को लाठी से मारा. हालांकि, कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को पिटता देखकर भी नहीं आया. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @pmcafrica नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. करीब 10 घंटे के भीतर ही इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. चलिए जानते हैं लोगों ने इस वीडियो पर क्या राय रखी है.

क्या बोली जनता?

वीडियो देख लोग कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, "महिला इतनी बेवकूफ है कि उसने गेट तक बंद कर दिया. वे पालतू जानवर रखने के ​लायक नहीं है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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