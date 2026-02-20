"तू नमाज पढ़ मैं खाना बनाता हूं", हिंदू दोस्त ने सुबह उठकर तैयार की सहरी, पेश की दोस्ती की मिसाल

Sehri Ka Video: यूं तो आपने सोशल मीडिया पर दोस्ती और भाईचारे के एक से बढ़कर एक वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये दोस्ती सबसे अलग और खूबसूरत है. सोशल मीडिया पर दोस्ती का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. वीडियो में दिखता है कि जैसे मुस्लिम दोस्त ने नवरात्र में अपने हिंदू दोस्त के लिए खाना बनाया था वैसे ही अब हिंदू दोस्त भी रमजान के पाक महीने में सुबह 4 बजे उठकर अपने दोस्त के लिए सहरी तैयार कर रहा है. चलिए जानते हैं सहरी में इस शख्स ने अपने दोस्त के लिए क्या बनाया.

हिंदू दोस्त के बारे में क्या बोला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपने हिंदू दोस्त की ओर इशारा करके कहता है, "भाई कभी हिंदू-मुस्लिम मत करना, देखा ऐसे प्यारे होते हैं हिंदू दोस्त." इसके बाद वो किचन में जाकर दोस्त से पूछता है कि भाई क्या कर रहा है तो उसका हिंदू दोस्त कहता है कि भाई जाकर नमाज पढ़ ले मैं सहरी बना रहा हूं. इसके बाद दोस्त बताता है कि ये सुबह सहरी के लिए 4 बजे उठ गया था और सहरी बना रहा है. इसके बाद जब तक वो नमाज पढ़ता है जब तक उसका हिंदू दोस्त सहरी तैयार कर देता है.

सहरी में बनाए कोफ्ते

जैसे ही वो सहरी बनाकर लाता है तो चपाती के साथ कोफ्ते नजर आते हैं. इसके अलावा एक डिब्बे में नट्स और दूसरे डिब्बे में प्रोटीन होता है. इस दौरान ये लड़का बताता है कि नवरात्र में मैंने इसके लिए किया था और रमजान में ये मेरे लिए कर रहा है. इसके बाद वो कहता है कि जिंदगी में और क्या चाहिए, क्यों लड़ना है? इसलिए प्यार बढ़ाओं. ये वीडियो उन लोगों के मु​ह पर तमाचा है जो धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं. ये वीडियो भारत की गंगा-जमुना तहजीब का बेहतरीन उदाहरण है. भाईचारे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दूल्हा-दुल्हन ने उठाया ये शानदार कदम, इंटरनेट पर हो रही संस्कारों की तारीफ, जानें क्यों वायरल हुआ ये कपल?

इस दोस्ती पर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @relatable_maaz नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमाल के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "अब आप दोनों को अपनी दोस्ती को प्यार में बदलना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "काश सब ऐसी सोच रखते."



Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.