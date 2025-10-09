Advertisement
trendingNow12954227
Hindi NewsTrending

ये थी रतन टाटा की पहली मोहब्बत! क्यों नहीं हो पाई थी शादी? जानिए मुलाकात से लेकर जुदाई तक की कहानी

Ratan Tata Love Story: आज से ठीक एक साल पहले भारत के नवरत्न में से एक 'रतन टाटा' को खो दिया था. 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने अंतिम सांस ली थी. व्यापार जगत से लेकर सामाजिक छेत्र में उनके योगदान को याद किया जा रहा है. आज लोग न सिर्फ उनकी विरासत को याद करते हैं, बल्कि उनकी प्रेम कहानी को भी याद किया जा रहा है. चलिए इस लेख में हम आपको रतन टाटा की 'पहली मोहब्बत' के बारे में बताएंगे जो पहली भी थी और आखिरी भी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये थी रतन टाटा की पहली मोहब्बत! क्यों नहीं हो पाई थी शादी? जानिए मुलाकात से लेकर जुदाई तक की कहानी

Ratan Tata First Love Story: रतन टाटा दुनियाभर में एक प्रसिद्ध, दूरदर्शी व्यापारी और सबसे सम्मानित भारतीयों में से एक के रूप में जाने जाते हैं. उनका शांत स्वभाव और हमेशा चेहरे पर सौम्य मुस्कान उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द शायद की कोई देख पाया था. इस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है जो कभी पूरी ना हो सकी. चलिए रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि पर उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं.

 क्या है रतन टाटा की प्रेम कहानी?
1960 के दशक की शुरुआत में 19 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रेडरिक अर्ल एमन्स की बेटी कैरोलिन एमन्स की मुलाकात रतन टाटा से हुई. अपने बेबाक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि लॉस एंजिल्स में काम करते हुए यंग ऐज में उन्हें प्यार हो गया था. उनके मुताबिक उस समय जिंदगी काफी आसान लगने लगी थी. दोनों ने मिलकर सपने देखे और भविष्य की प्लानिंग की. दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और शादी के करीब भी पहुंच गए थे. तभी परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण रतन टाटा को भारत लौटना पड़ा. इसके बाद 1962 में अचानक इंडिया और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो गया जो रतन टाटा के प्यार के बीच में एक बड़ी अड़चन बना.
यह भी पढ़ें: कहां है रतन टाटा का आलीशान घर? जानिए उनकी मृत्यु के बाद अब कौन रहता वहां!

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों नहीं हो पाई शादी?
चीन से युद्ध के कारण रतन टाटा की जिंदगी में सब कुछ बदल गया. चीन से युद्ध के चलते कैरोलिन एमन्स के माता पिता ने उन्हें भारत आने नहीं दिया और ये प्यार का किस्सा धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में समा गया और अब यूं ही, ये रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया और अपने पीछे गहरा दर्द और जीवन भर के लिए एक उदासी छोड़ गया. जो लाइफ टाइम उनके साथ रहा, लेकिन उनके चेहरे से कभी ये आभास नहीं हुआ कि इस शख्स ने भी कुछ खोया है और पूरी जिंदगी उन्हीं की याद में काट दी. आज भी जब कोई दिल टूटे आशिक से पूछता है कि अकेले लाइक कैसे काटोगे? तो उनके मन में यही जवाब आता है कि "था कोई जो काटकर चला गया."

रतन टाटा के प्यार के बारे में क्या लिखा?
थॉमस मैथ्यू की किताब के अनुसार, "कैरोलिन एमन्स को रतन टाटा से प्यार हो गया था और वो उन्हें अपना "पहला सच्चा प्यार" मानने लगी थी. दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे. इसके अलावा कैरोलिन की मां को भी रतन टाटा बहुत पसंद थे. ऐसे में दोनों फैमिली से उनका पूरा सपोर्ट था और उनका रिश्ता उम्मीदों से भरा हुआ था." 

क्या सिखाती है ये कहानी?
रतन टाटा की प्रेम कहानी एक खामोशी याद दिलाती है जिसमें कई उम्मीदें दफन है, लेकिन ये भी बताती है कि हर प्रेम कहानी का अंत सिर्फ शादी ही नहीं होता. यादों के साथ जीना भी प्रेम करने का एक तरीका हो सकता है. रतन टाटा ने शादी नहीं की. अपना परिवार ना होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो परिवार से कम नहीं है. रतन टाटा का जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Ratan TataDeath anniversarylove storytrending

Trending news

नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर