ये थी रतन टाटा की पहली मोहब्बत! क्यों नहीं हो पाई थी शादी? जानिए मुलाकात से लेकर जुदाई तक की कहानी

Ratan Tata First Love Story: रतन टाटा दुनियाभर में एक प्रसिद्ध, दूरदर्शी व्यापारी और सबसे सम्मानित भारतीयों में से एक के रूप में जाने जाते हैं. उनका शांत स्वभाव और हमेशा चेहरे पर सौम्य मुस्कान उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द शायद की कोई देख पाया था. इस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है जो कभी पूरी ना हो सकी. चलिए रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि पर उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं.

क्या है रतन टाटा की प्रेम कहानी?

1960 के दशक की शुरुआत में 19 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रेडरिक अर्ल एमन्स की बेटी कैरोलिन एमन्स की मुलाकात रतन टाटा से हुई. अपने बेबाक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि लॉस एंजिल्स में काम करते हुए यंग ऐज में उन्हें प्यार हो गया था. उनके मुताबिक उस समय जिंदगी काफी आसान लगने लगी थी. दोनों ने मिलकर सपने देखे और भविष्य की प्लानिंग की. दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और शादी के करीब भी पहुंच गए थे. तभी परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण रतन टाटा को भारत लौटना पड़ा. इसके बाद 1962 में अचानक इंडिया और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो गया जो रतन टाटा के प्यार के बीच में एक बड़ी अड़चन बना.

क्यों नहीं हो पाई शादी?

चीन से युद्ध के कारण रतन टाटा की जिंदगी में सब कुछ बदल गया. चीन से युद्ध के चलते कैरोलिन एमन्स के माता पिता ने उन्हें भारत आने नहीं दिया और ये प्यार का किस्सा धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में समा गया और अब यूं ही, ये रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया और अपने पीछे गहरा दर्द और जीवन भर के लिए एक उदासी छोड़ गया. जो लाइफ टाइम उनके साथ रहा, लेकिन उनके चेहरे से कभी ये आभास नहीं हुआ कि इस शख्स ने भी कुछ खोया है और पूरी जिंदगी उन्हीं की याद में काट दी. आज भी जब कोई दिल टूटे आशिक से पूछता है कि अकेले लाइक कैसे काटोगे? तो उनके मन में यही जवाब आता है कि "था कोई जो काटकर चला गया."

रतन टाटा के प्यार के बारे में क्या लिखा?

थॉमस मैथ्यू की किताब के अनुसार, "कैरोलिन एमन्स को रतन टाटा से प्यार हो गया था और वो उन्हें अपना "पहला सच्चा प्यार" मानने लगी थी. दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे. इसके अलावा कैरोलिन की मां को भी रतन टाटा बहुत पसंद थे. ऐसे में दोनों फैमिली से उनका पूरा सपोर्ट था और उनका रिश्ता उम्मीदों से भरा हुआ था."

क्या सिखाती है ये कहानी?

रतन टाटा की प्रेम कहानी एक खामोशी याद दिलाती है जिसमें कई उम्मीदें दफन है, लेकिन ये भी बताती है कि हर प्रेम कहानी का अंत सिर्फ शादी ही नहीं होता. यादों के साथ जीना भी प्रेम करने का एक तरीका हो सकता है. रतन टाटा ने शादी नहीं की. अपना परिवार ना होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो परिवार से कम नहीं है. रतन टाटा का जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा.

