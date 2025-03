WATCH: सड़क या मौत का जाल? देखते ही देखते गड्ढे में समाया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

South Korea Viral Video: दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से एक डरावनी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया. यहां एक मोटरसाइकिल सवार चलते-चलते अचानक जमीन के नीचे समा गया. यह हादसा सड़क के धंसने (सिंकहोल बनने) के कारण हुआ. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

NEW: Motorcyclist who vanished into a sinkhole on Monday, found deceased after an 18-hour search.

The man was seen riding his motorcycle on a road in Seoul, South Korea when a 65 feet wide and 65 feet deep sinkhole opened up.

The motorcyclist was identified by officials as… pic.twitter.com/K0uE8PKHLR

