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Hindi NewsTrendingVIDEO: सिक्योरिटी गार्ड ने ड्यूटी पर गाया धुरंधर 2 का ये गाना, इंटरनेट पर बिखेरा आवाज का जादू

VIDEO: सिक्योरिटी गार्ड ने ड्यूटी पर गाया 'धुरंधर 2' का ये गाना, इंटरनेट पर बिखेरा आवाज का जादू

Viral Security Guard: सोशल मीडिया पर एक सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो धूम मचा रहा है. वीडियो में दिखता है गार्ड 'दिल पर जख्म खाते हैं' (Dil Pe Zakhm Khate Hain) गा रहा है. गार्ड की आवाज लोगों के दिलों की छू रही है. चलिए सुनते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:26 AM IST
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'दिल पर जख्म खाते हैं' गाता सिक्योरिटी गार्ड. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @shaivites_akshay
'दिल पर जख्म खाते हैं' गाता सिक्योरिटी गार्ड. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @shaivites_akshay

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर सिंगिंग से जुड़ काफी वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस गार्ड की आवाज आपके दिल को छू जाएगी. सोशल मीडिया पर बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा हरे हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी यूनिफॉर्म में कुर्सी पर बैठा है और उस्ताद 'नुसरत फतेह अली खान' की गाई कव्वाली दिल पर जख्म खाते हैं' (Dil Pe Zakhm Khate Hain) गा रहा है. गार्ड की दर्द भरी आवाज सीधे दिल को छूती है. ड्यूटी पर दर्द भरी कव्वाली गाता गार्ड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

(यह भी पढ़ें: भाई को वर्दी में देख छलक पड़े आंसू, गले लगकर फूट-फूटकर रोए दोनों! Video ने जीता दिल)

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1995 में काफी मशहूर हुई थी ये कव्वाली

दिल पर जख्म खाते हैं (Dil Pe Zakhm Khate Hain) प्रसिद्ध कव्वाली को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने गाया है. ये कव्वाली 1995 में काफी मशहूर हुई थी. हाल ही में इसका रीमेक हाल ही में सिनेमाघरों में आई फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) में भी इस्तेमाल किया गया है. जिसने इसे एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. यूजर्स बड़ी संख्या में इस म्यूजिक पर रील बना रहे हैं.

किसने शेयर किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @shaivites_akshay नाम के हैंडल से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 13 लाख से ज्यादा बार वीडियो देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'रुको भाई माइक ला रहा हूं, रिकॉर्ड करना है.' किसी ने गार्ड की मदद करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मांगा. दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये आवाज दुनिया में नाम कमाने की हकदार है, सिर्फ एक कोने में सिमटने की नहीं.' 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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