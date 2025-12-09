Advertisement
Indigo फ्लाइट में दिखा ऐसा नजारा कि पैसेंजर भी हैरान, सीटों पर आराम फरमाते दिखा बाज, देखें वीडियो

मिडिल ईस्ट की फ्लाइट में इंसानों की जगह पूरी रो में बैठे फाल्कन देखकर डच यात्री हैरान रह गया. वीडियो वायरल हुआ तो लोग अरब देशों की फाल्कन संस्कृति पर चर्चा करने लगे. गल्फ में फाल्कनरी परंपरा है और UNESCO ने भी मान्यता दी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:32 PM IST
Indigo फ्लाइट में दिखा ऐसा नजारा कि पैसेंजर भी हैरान, सीटों पर आराम फरमाते दिखा बाज, देखें वीडियो

दुनियाभर की फ्लाइट में लोग तो बैठे दिख जाते हैं, लेकिन अगर कभी आपको सीट नंबर 12A, 12B और 12C पर इंसान की जगह बाज बैठे मिल जाएं, तो यकीनन आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. ऐसा ही नजारा एक डच यात्री को तब दिखा, जब वह मिडिल ईस्ट की एक कमर्शियल फ्लाइट में सफर कर रहा था. सामने की पूरी रो में बैठे थे हूड पहने फाल्कन. बिल्कुल शांत, बिल्कुल कंफर्टेबल. यात्री ने जैसे ही यह दृश्य कैमरे में कैद किया, वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, वीडियो देखकर लोग बोले कि “ये तो सिर्फ अरब देशों में ही मुमकिन है.”

फ्लाइट में बाजों की पूरी कतार देखकर दंग रह गया डच यात्री

मिडिल ईस्ट की एक कमर्शियल फ्लाइट में एक डच ट्रैवलर तब हैरान रह गया, जब उसने सामने की सीटों पर इंसानों की जगह कई हुड पहने फाल्कन बैठे देखे. उसने तुरंत एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें ये बाज बड़े आराम से पैसेंजर सीट पर बैठे नजर आए. बताया जाता है कि उन्हें शांत रखने के लिए खास हुड पहनाया जाता है. अरब देशों में यह आम प्रेक्टिस है, लेकिन पश्चिमी देशों के लोगों के लिए यह नजारा बेहद अनोखा होता है. वीडियो में उसने मजाक में लिखा, “ये सिर्फ अरब देशों में ही हो सकता है!”

 गल्फ देशों में क्यों चलता है ‘फाल्कन ट्रैवल’?

डच यात्री ने बताया कि कतर, यूएई, ओमान और सऊदी जैसे देशों में फाल्कन सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि विरासत और परंपरा का अहम हिस्सा हैं. कई एयरलाइंस खास परमिशन के साथ बाजों को केबिन में यात्रा की अनुमति देती हैं. कुछ मामलों में उनके लिए अलग टिकट, सीट नंबर और यहां तक कि पासपोर्ट भी बनता है. वी, डियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, “इनके पासपोर्ट मेरे पासपोर्ट से ज्यादा पावरफुल होंगे!” जबकि दूसरे ने कहा, “ये जानवर कई इंसानों से ज्यादा शांत होते हैं.” हालांकि कुछ यूजर्स ने जानवरों को फ्लाइट में ले जाने पर आपत्ति भी जताई.

 

 UNESCO तक देता है मान्यता

गल्फ देशों में फाल्कन सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि सम्मान, ताकत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं. सदियों से बेडुइन जनजातियां शिकार और जीवनयापन के लिए फाल्कन का इस्तेमाल करती आई हैं. आज भी अरब देशों में फाल्कनरी को शौक, खेल और परंपरा के तौर पर अपनाया जाता है. यही वजह है कि इन्हें बेहद लग्ज़री और सुरक्षा के साथ रखा जाता है. कई देशों की करेंसी, सरकारी निशान और प्रतीकों में भी फाल्कन मौजूद हैं. 2010 में यूनेस्को ने फाल्कनरी को Intangible Cultural Heritage की आधिकारिक मान्यता भी दी, जिससे इसकी पहचान दुनियाभार में और मजबूत हो गई.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

IndiGoviralvideo

