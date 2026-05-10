ଆସିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା...

Hindi NewsOdisha Trending

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 06:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନେଷ୍ଟବଲ୍‌ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ୍‌କୁ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଜିପି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ IICଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ସିପି ଆଡିସନାଲ ସିପି ଓ ଡିସିପି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ।

ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା IIC ଅନୀଲ ପରିଡ଼ା UPD, ଭୁବନେଶ୍ବର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ SI, ଜଣେ ASI, ଜଣେ OAPF ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ବାଲିଅନ୍ତା କ୍ରାଇମ୍‌ସ୍ପଟ୍‌ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ଟିମ୍ ସହ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍‌ । ୨ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DIG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୧୦ ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ୨ଟି ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବ । ତଦନ୍ତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଓ ସାଇବର ଟିମ୍‌, ଡଗ୍‌ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ପୋଲିସର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ।

ବାଲିଅନ୍ତା ମବ୍‌ ଲିଞ୍ଚିଙ୍ଗ୍ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

