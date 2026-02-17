ना कैमरा, ना शोबाजी... बेघर बच्चों की ऐसी मदद किसी ने नहीं की होगी! 12 सेकेंड के वीडियो ने जीता दिल

Advertisement
Man Teaching on Footpath: सोशल मीडिया पर 12 सेकेंड का एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका दिल जीत लिया है. ये वीडियो साउथ दिल्ली का बताया जा रहा है. आजकल के दिखावटी इन्फ्लुएंसरों की दुनिया में एक नेक इंसान बेघर बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहा है. ये वीडियो इंसानियत के साथ साथ शिक्षा के महत्व को भी दिखता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:34 PM IST
Delhi Video Viral: "शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा, वो दहाड़ेगा." यह प्रसिद्ध कथन डॉ. भीमराव अंबेडकर का है, जो शिक्षा की ताकत को बताता है. इस दिखावे की दुनिया में कोई भी नेक काम करने से पहले फोन का कैमरा खोल लेता है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धीरे से देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं. इन दिनों दिल्ली का एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो 12 सेकेंड का है, लेकिन इसका असर साफ नजर आता है. एक इंसान रात के समय, फुटपाथ पर बेघर बच्चों को पढ़ा रहा है. इस वीडियो ने इंसानियत के साथ साथ शिक्षा के महत्व को भी समझाया है.

वायरल हुई सच्ची सेवा
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक व्यक्ति फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बच्चों को पढ़ा रहा है. बेघर बच्चे अपनी नोट बुक लेकर उसके पास खड़े हैं और ये व्यक्ति उनकी कॉपी चेक करता नजर आता है. बिना किसी दिखावे और रील बाजी के इनता सुंदर काम कर रहा ये व्यक्ति अब सोशल मीडिया पर खूब तालियां बटोर रहा है. वीडियो में दिखता है कि लोग अपने काम में बिजी हैं सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति बच्चों के साथ फुटपाथ पर बैठा है. इस व्यक्ति ने शिक्षा के महत्व को समझा दिया है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "जब दुनिया भाग रही है. कुछ लोग रुककर दया फैलाने का काम चुनते हैं. वीडियो शेख सराय, साउथ दिल्ली में शूट किया गया है. एक व्यक्ति बेघर बच्चों को पढ़ा रहा है. ना प्रसिद्धि के लिए, ना तालियों के लिए, बल्कि सिर्फ इंसानियत के लिए. ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दया अभी भी मौजूद है."

किसने पोस्ट किया वीडियो?
जहां लोग गरीबों की छोटी सी मदद करने से पहले कैमरा खोल लेते हैं. वहीं ये शख्स चुपचाप अपना काम कर रहा है. यही असली समाज सेवा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_anshukumar_0l0 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

