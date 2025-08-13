Success Story: बास्केटबॉल खिलाड़ी को होती थी ये परेशानी, जानें कैसे खड़ी कर दी खुद की 3 करोड़ वाली कंपनी
Success Story: बास्केटबॉल खिलाड़ी को होती थी ये परेशानी, जानें कैसे खड़ी कर दी खुद की 3 करोड़ वाली कंपनी

Basketball Player Success Story: कभी-कभी अपने बचपन या जवानी में आने वाली परेशानी को हम कई सालों के बाद हल कर पाते हैं. कुछ ऐसी ही एक कहानी बास्केटबॉल प्लेयर के साथ हुई. बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे महेंद्र केवलानी की जिंदगी लंबे समय तक बास्केटबॉल कोर्ट के इर्द-गिर्द रही.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:58 AM IST
Success Story: बास्केटबॉल खिलाड़ी को होती थी ये परेशानी, जानें कैसे खड़ी कर दी खुद की 3 करोड़ वाली कंपनी

Success Story Of Basketball Player: कभी-कभी अपने बचपन या जवानी में आने वाली परेशानी को हम कई सालों के बाद हल कर पाते हैं. कुछ ऐसी ही एक कहानी बास्केटबॉल प्लेयर के साथ हुई. बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे महेंद्र केवलानी की जिंदगी लंबे समय तक बास्केटबॉल कोर्ट के इर्द-गिर्द रही. राज्य-स्तरीय बास्केटबॉल प्लेयर होने के नाते उन्होंने अनुशासन और मेहनत को अपनी आदत बना लिया. उनका प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का सपना नहीं था, लेकिन खेल ने उन्हें एक बड़ा मकसद दिया और यही मकसद आगे चलकर उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया.

खेल से बिजनेस आइडिया कैसे आया?

महेंद्र ने खेल के दौरान महसूस किया कि छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए क्वालिटी स्पोर्ट्सवियर पाना मुश्किल है. सही साइज, टिकाऊ मैटेरियल और किफायती दाम, ये तीनों चीजें एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन था. उनके साथी खिलाड़ियों के कपड़े कुछ ही धुलाइयों में खराब हो जाते थे. इसी कमी ने उनके मन में एक कंपनी बनाने का सपना देखा, जिसका नाम कुलिश स्पोर्ट्स रखा जो एक ऐसा ब्रांड जो स्टाइलिश, टिकाऊ और सस्ते स्पोर्ट्सवियर दे रहा है.

शुरुआत कैसे हुई?

बिजनेस बैकग्राउंड में ही पले-बढ़े महेंद्र ने पांच साल कॉर्पोरेट ऑडिटिंग में काम किया. लेकिन 2016 में उन्होंने ₹15 लाख की शुरुआती पूंजी के साथ कुलिश स्पोर्ट्स की नींव रखी. उन्होंने एक छोटी लेकिन बढ़िया डिजाइन टीम बनाई ताकि लागत कम हो और क्वालिटी बनी रहे. कंपनी ऐसे समय शुरू हुई जब देश में नोटबंदी और GST जैसे बड़े बदलाव हो रहे थे. लेकिन महेंद्र ने स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई और 2023 में उन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम जॉइन किया जिसने बिजनेस को आगे बढ़ाया. नतीजा यह हुआ कि 2024 में उनकी सालाना कमाई ₹2.3 करोड़ और 2025 में ₹3 करोड़ तक पहुंच गई. 

आगे का लक्ष्य क्या है?

महेंद्र का ये ब्रांड ऑनलाइन बिक्री का 90% हिस्सा फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से आता है. मिंत्रा से रोज 50–80 ऑर्डर मिलते हैं, जबकि कुल 400–500 ऑर्डर रोज डिलीवर होते हैं. उन्होंने दक्षिण और उत्तर-पूर्व भारत में ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल अपनाया है. कंपनी की दिल्ली टीम में 32 सदस्य हैं और वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा में नए वेयरहाउस तैयार हो रहे हैं. महेन्द्र का अगला लक्ष्य 6–7 करोड़ टर्नओवर और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेना है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;