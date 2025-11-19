Advertisement
trendingNow13010106
Hindi NewsTrending

Success Story: सपनों की दुनिया को हकीकत में कैसे बदला? सक्सेस के पीछे हैं इस बॉलीवुड एक्टर का हाथ

Success Story: रणबीर कपूर के आइडिया से 'ARKS' ब्रांड शुरू हुआ. फाउंडर ने बताया कि कैसे 'Quiet Confidence' की सोच से उन्होंने 50 इंटरव्यू पाए. दिल्ली स्टोर लॉन्च की सफलता और फ्यूचर प्लान के बारे में सब कुछ जानें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: सपनों की दुनिया को हकीकत में कैसे बदला? सक्सेस के पीछे हैं इस बॉलीवुड एक्टर का हाथ

Success Story: बॉलीवुड एक्टर रणबीर को हमेशा से एक ऐसा ब्रांड बनाने की जबरदस्त इच्छा थी जो पर्सनल लगे, सोची-समझी हो और बेहतरीन डिजाइन पर टिका हो. इस बारे में जब एआरकेएस के सीईओ और को-फाउंडर अभिनव वर्मा ने बात की तो दोनों की सोच एक समान मिली. अभिनव ने कहा कि जब हम मिले तो मैं उनकी सोच और वह क्या बनाना चाहते थे, इस बात से तुरंत जुड़ गया. साथ मिलकर हमने 'शांत आत्मविश्वास' (Quiet Confidence) की सोच को आकार दिया यह वह सोच है जो आज भी हमारे हर प्रोडक्ट, हर नए कलेक्शन, हर स्टोर और हमारे हर फैसले को प्रेरित करती है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में पानी की बोतल 20 रुपये में बेची तो पैसेंजर ने रेलवे से कर दी शिकायत, फिर पैंट्री मैनेजर ने मारे लात-घूसे!

आपका बिजनेस सफर कैसा रहा?

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनव ने कहा कि मेरा करियर हमेशा ब्रांड बनाने के इर्द-गिर्द घूमता रहा है. मैंने एडवर्टाइजिंग (विज्ञापन) से शुरुआत की, लाइफस्टाइल, लग्जरी और उपभोक्ता बिजनेस पर काम किया. एयरटेल में, मैंने उस दौर में डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड स्ट्रैटेजी को लीड करने में मदद की, जब भारत में डिजिटल क्रांति आ रही थी. फिर ग्रुपएम और बाद में ग्लांस/इनमोबी में, मैंने ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड्स, टेलीकॉम कंपनियों और यहां तक कि सेलिब्रिटी के ब्रांड्स लॉन्च करने में भी मदद की. इसी सफर ने मुझे कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क और आखिरकार रणबीर तक पहुंचाया. उन्होंने कहा, एआरकेएस दरअसल मेरे किए गए हर काम का मेल है: ब्रांड बनाना, कल्चर, लाइफस्टाइल, और अच्छी डिजाइन के लिए प्यार. दिल्ली शहर ने हमें बहुत प्यार दिया है और अब हमारी विंटर कलेक्शन आ रही है तो हमें उम्मीद है कि यह रफ़्तार और भी बढ़ेगी.

शुरुआत में सबसे बड़ी मुश्किलें क्या थीं?

उन्होंने कहा कि एक ब्रांड को जमीन से खड़ा करना मुश्किलों से भरा होता है सप्लाई चेन तैयार करना, स्नीकर्स जैसे मुश्किल प्रोडक्ट बनाना, नई परफ्यूम की फॉर्मूलेशन तैयार करना और देश-विदेश की टीमों के साथ काम करना. लेकिन इन सब को हम सिर्फ लोगों की वजह से संभाल पाए. हमने एक युवा, मजबूत और जबरदस्त लगन वाली टीम बनाई है. सही टैलेंट और पार्टनर्स को साथ लाना ही वह चीज़ है जिसने सारा फर्क पैदा किया है.

यह भी पढ़ें: ​क्या आप बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, पाउडर रूम और लैवेटरी के बीच बता सकते हैं अंतर?

शुरुआत से लेकर अब तक कितनी ग्रोथ?

अभिनव का कहना है कि ARKS ने हर तिमाही (क्वार्टर) में अच्छी ग्रोथ की है. अब हम कई कैटेगरी में काम करते हैं, दो बड़े शहरों में हमारी मजबूत मौजूदगी है, हम अपना 10,000 वर्ग फुट का वेयरहाउस चलाते हैं और अपने प्रोडक्ट लाइनों में लगातार विस्तार कर रहे हैं. हमने एक जुनूनी टीम बनाई है और अपने स्टोर और चैनल्स को खुद ही चलाते हैं. इससे हम अपने ग्राहकों के बहुत करीब रहते हैं और तेज़ी से बदलाव कर पाते हैं.

मौजूदा टर्नओवर कितना है?

अपने पहले साल में, हम अपनी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं. एक नए लाइफ़स्टाइल ब्रांड के लिए हम सही शुरुआती दायरे में काम कर रहे हैं, और यह प्रोग्रेस हमें आत्मविश्वास देती है कि हम कुछ अहम और टिकाऊ बना रहे हैं. हमारा फोकस सबसे जरूरी चीज पर है: बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी देना, ईमानदारी से काम करना, शॉर्टकट नहीं लेना और ग्राहक के फीडबैक को प्राथमिकता देना. जब कोई समस्या आती है तो हम टीम के रूप में तुरंत उसे हल करते हैं. हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी हमारे ग्राहकों की वफादारी है. हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बार-बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों से आता है, जो दिखाता है कि लोग ARKS से कितना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. यह साफ है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं. हम विश्वास करने वालों की एक कम्युनिटी बना रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना