Success Story: सपनों की दुनिया को हकीकत में कैसे बदला? सक्सेस के पीछे हैं इस बॉलीवुड एक्टर का हाथ

Success Story: बॉलीवुड एक्टर रणबीर को हमेशा से एक ऐसा ब्रांड बनाने की जबरदस्त इच्छा थी जो पर्सनल लगे, सोची-समझी हो और बेहतरीन डिजाइन पर टिका हो. इस बारे में जब एआरकेएस के सीईओ और को-फाउंडर अभिनव वर्मा ने बात की तो दोनों की सोच एक समान मिली. अभिनव ने कहा कि जब हम मिले तो मैं उनकी सोच और वह क्या बनाना चाहते थे, इस बात से तुरंत जुड़ गया. साथ मिलकर हमने 'शांत आत्मविश्वास' (Quiet Confidence) की सोच को आकार दिया यह वह सोच है जो आज भी हमारे हर प्रोडक्ट, हर नए कलेक्शन, हर स्टोर और हमारे हर फैसले को प्रेरित करती है.

आपका बिजनेस सफर कैसा रहा?

अभिनव ने कहा कि मेरा करियर हमेशा ब्रांड बनाने के इर्द-गिर्द घूमता रहा है. मैंने एडवर्टाइजिंग (विज्ञापन) से शुरुआत की, लाइफस्टाइल, लग्जरी और उपभोक्ता बिजनेस पर काम किया. एयरटेल में, मैंने उस दौर में डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड स्ट्रैटेजी को लीड करने में मदद की, जब भारत में डिजिटल क्रांति आ रही थी. फिर ग्रुपएम और बाद में ग्लांस/इनमोबी में, मैंने ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड्स, टेलीकॉम कंपनियों और यहां तक कि सेलिब्रिटी के ब्रांड्स लॉन्च करने में भी मदद की. इसी सफर ने मुझे कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क और आखिरकार रणबीर तक पहुंचाया. उन्होंने कहा, एआरकेएस दरअसल मेरे किए गए हर काम का मेल है: ब्रांड बनाना, कल्चर, लाइफस्टाइल, और अच्छी डिजाइन के लिए प्यार. दिल्ली शहर ने हमें बहुत प्यार दिया है और अब हमारी विंटर कलेक्शन आ रही है तो हमें उम्मीद है कि यह रफ़्तार और भी बढ़ेगी.

शुरुआत में सबसे बड़ी मुश्किलें क्या थीं?

उन्होंने कहा कि एक ब्रांड को जमीन से खड़ा करना मुश्किलों से भरा होता है सप्लाई चेन तैयार करना, स्नीकर्स जैसे मुश्किल प्रोडक्ट बनाना, नई परफ्यूम की फॉर्मूलेशन तैयार करना और देश-विदेश की टीमों के साथ काम करना. लेकिन इन सब को हम सिर्फ लोगों की वजह से संभाल पाए. हमने एक युवा, मजबूत और जबरदस्त लगन वाली टीम बनाई है. सही टैलेंट और पार्टनर्स को साथ लाना ही वह चीज़ है जिसने सारा फर्क पैदा किया है.

शुरुआत से लेकर अब तक कितनी ग्रोथ?

अभिनव का कहना है कि ARKS ने हर तिमाही (क्वार्टर) में अच्छी ग्रोथ की है. अब हम कई कैटेगरी में काम करते हैं, दो बड़े शहरों में हमारी मजबूत मौजूदगी है, हम अपना 10,000 वर्ग फुट का वेयरहाउस चलाते हैं और अपने प्रोडक्ट लाइनों में लगातार विस्तार कर रहे हैं. हमने एक जुनूनी टीम बनाई है और अपने स्टोर और चैनल्स को खुद ही चलाते हैं. इससे हम अपने ग्राहकों के बहुत करीब रहते हैं और तेज़ी से बदलाव कर पाते हैं.

मौजूदा टर्नओवर कितना है?

अपने पहले साल में, हम अपनी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं. एक नए लाइफ़स्टाइल ब्रांड के लिए हम सही शुरुआती दायरे में काम कर रहे हैं, और यह प्रोग्रेस हमें आत्मविश्वास देती है कि हम कुछ अहम और टिकाऊ बना रहे हैं. हमारा फोकस सबसे जरूरी चीज पर है: बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी देना, ईमानदारी से काम करना, शॉर्टकट नहीं लेना और ग्राहक के फीडबैक को प्राथमिकता देना. जब कोई समस्या आती है तो हम टीम के रूप में तुरंत उसे हल करते हैं. हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी हमारे ग्राहकों की वफादारी है. हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बार-बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों से आता है, जो दिखाता है कि लोग ARKS से कितना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. यह साफ है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं. हम विश्वास करने वालों की एक कम्युनिटी बना रहे हैं.