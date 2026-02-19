Success Story: 20–30 लाख की नौकरी छोड़ी, मां के अचार से शुरू किया काम और आज 10 लाख महीना कैसे कमा रहा ये इंजीनियर?

Success Story: आनंद कश्यप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं. उनके दादा किसान थे और बचपन से ही वे प्रकृति और खेतों के करीब रहे. यही माहौल उन्हें शुद्ध और रसायन-मुक्त भोजन की अहमियत समझाता रहा. आज वे ‘ऑर्गेनिक आनंद’ नाम के ब्रांड के संस्थापक हैं.

आनंद ने 2009 में श्री गोविंदराम सेकसरिया इंटिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों और PSU में 12 साल से ज्यादा काम किया.

उनका सालाना पैकेज 20–30 लाख रुपये के बीच था. सब कुछ ठीक होने के बावजूद उन्हें लगने लगा कि वे कुछ अपना करना चाहते हैं. पत्नी के सपोर्ट और मां के अचार से मिली प्रेरणा ने उन्हें नौकरी छोड़ने की हिम्मत दी.

अचार से बिजनेस कैसे शुरू हुआ?

आनंद की मां पारंपरिक तरीके से बिना केमिकल के अचार बनाती थीं. दोस्तों और रिश्तेदारों में उनके आम के अचार की काफी मांग रहती थी. यहीं से आनंद को आइडिया मिला कि क्यों न इसी स्वाद को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए. 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़कर ‘ऑर्गेनिक आनंद’ की शुरुआत की.

शुरुआत में कितनी मुश्किलें आईं?

शुरुआती निवेश करीब 4 लाख रुपये था, जो बाद में 10 लाख से ज्यादा हो गया. पहले महीने की कमाई 30 हजार रुपये से भी कम थी. वे खुद ही प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस संभालते थे. ऑनलाइन सेल्स का अनुभव कम था और ग्राहकों तक पहुंच बनाना आसान नहीं था. लेकिन लगातार सीखने की जिद ने उन्हें आगे बढ़ाया. 2022 में आनंद ने वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम जॉइन किया. यहां से उन्हें सही ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिली. उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंस बेहतर की, पैकेजिंग को प्लास्टिक से ग्लास में बदला और सप्लाई चेन मजबूत की. इससे ब्रांड की विश्वसनीयता और बिक्री दोनों बढ़ी.

आज कितना बड़ा है बिजनेस?

आज ब्रांड के पास अचार, कैंडी, शहद आधारित प्रोडक्ट्स, हर्बल और हेयरकेयर कैटेगरी में करीब 100 SKUs हैं. तीन साल में मासिक कमाई 30 हजार से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है. यानी सालाना रन रेट 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है. यह सफर छोटे शहर से बड़े सपने तक का उदाहरण बन चुका है. आनंद अब हेल्दी कैंडी और हर्बल प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं. मेहंदी, इंडिगो, शतावरी और अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं. वे ई-कॉमर्स और देशभर में वेयरहाउस बढ़ाकर डिलीवरी तेज करने की योजना बना रहे हैं.

क्या देते हैं सलाह?

आनंद मानते हैं कि बिजनेस बैकग्राउंड न होना रुकावट नहीं है. सीखने की इच्छा सबसे जरूरी है. वे कहते हैं कि नौकरी छोड़ने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग और मानसिक तैयारी जरूर करें. पैशन के साथ मार्केटिंग और ऑपरेशंस की समझ भी उतनी ही जरूरी है. आनंद कश्यप की कहानी दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो मां के हाथ का अचार भी करोड़ों का ब्रांड बन सकता है.