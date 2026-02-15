Advertisement
trendingNow13110915
Hindi NewsTrendingSwiggy डिलीवरी बॉय को साढ़े 6 किलोमीटर के मिले सिर्फ 34 रुपये, गुस्से में उठाया ये कदम

Swiggy डिलीवरी बॉय को साढ़े 6 किलोमीटर के मिले सिर्फ 34 रुपये, गुस्से में उठाया ये कदम

Swiggy Delivery Boy Video Viral: सोशल मीडिया पर स्विगी डिलीवरी बॉय का गुस्सा देखने को मिला है. वो फूड बैग को रोड पर घसीटते हुए ले जा रहा है. लेकिन इस डिलीवरी बॉय ने कंपनी पर ऐसे गुस्सा क्यों निकाला? चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे ये अब ये सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है?

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swiggy डिलीवरी बॉय को साढ़े 6 किलोमीटर के मिले सिर्फ 34 रुपये, गुस्से में उठाया ये कदम

Delivery Boy Video: जैसे ही स्विगी डिलीवरी बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही एक बार फिर इंटरनेट पर गिग वर्कर्स की कमाई को लेकर बहस छिड़ गई. दरअसल, स्विगी के एक डिलीवरी बॉय ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कंपनी के फूड बैग को रोड पर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है. वीडियो के कैप्शन में उसने बताया कि उसे साढ़े 6 किलोमीटर फूड डिलीवर करने के मात्र 34 रुपये मिल रहे हैं. डिलीवरी बॉय की ये हरकत और गिग वर्कर्स की इनकम को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.

कौन होते हैं गिग वर्कर्स?
गिग वर्कर्स यानी ई-कॉमर्स कंपनियों में सामान डिलीवर करने वाले वर्कर्स होते हैं जो आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं. स्विगी डिलीवरी बॉय का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

वीडियो में क्या दिखा?
वायरल हो रहे डिलीवरी बॉय के वीडियो में गुस्सा साफ नजर आता है. साढ़े 6 किलोमीटर की दूरी के लिए सिर्फ 34 रुपये जनता को भी काफी कम लग रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि कंपनी की ओर से मिलने वाले ऑर्डर बैग को सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं. ये डिलीवरी बॉय का गुस्सा निकालने का तरीका था. वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी से मिलने वाली इनकम पर सवाल उठने शुरू हो गए. जब पेट्रोल की लागत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाएगी तो कैसे काम चलेगा. ऐसे में राइडर्स कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे. पहले ही गिग वर्कर्स की सैलरी को लेकर बहस छिड़ी है ऐसे में डिलीवर करने में भी पेट्रोल का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है. कई बार कस्टमर की गलती से भी नुकसान हो जाता है. कई बार कस्टम गलत लोकेशन डाल देते हैं जिसके बाद डिलीवरी बॉय गलियों में भटकते रहते हैं. अब इस वायरल वीडियो ने गिग वर्कर्स की इनकम को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से बहस छेड़ दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ठेले पर खाते हैं पानी-पुरी तो पहले देख लें ये वीडियो, गोलगप्पे के पानी से निकलकर भागा ये जानवर

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_kapil_patel___ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में स्विगी कंपनी को मेंशन कर रहे हैं और उनके जवाब मांग रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Delivery boySwiggytrending

Trending news

J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल