Swiggy डिलीवरी बॉय को साढ़े 6 किलोमीटर के मिले सिर्फ 34 रुपये, गुस्से में उठाया ये कदम

Delivery Boy Video: जैसे ही स्विगी डिलीवरी बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही एक बार फिर इंटरनेट पर गिग वर्कर्स की कमाई को लेकर बहस छिड़ गई. दरअसल, स्विगी के एक डिलीवरी बॉय ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कंपनी के फूड बैग को रोड पर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है. वीडियो के कैप्शन में उसने बताया कि उसे साढ़े 6 किलोमीटर फूड डिलीवर करने के मात्र 34 रुपये मिल रहे हैं. डिलीवरी बॉय की ये हरकत और गिग वर्कर्स की इनकम को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.

कौन होते हैं गिग वर्कर्स?

गिग वर्कर्स यानी ई-कॉमर्स कंपनियों में सामान डिलीवर करने वाले वर्कर्स होते हैं जो आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं. स्विगी डिलीवरी बॉय का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हो रहे डिलीवरी बॉय के वीडियो में गुस्सा साफ नजर आता है. साढ़े 6 किलोमीटर की दूरी के लिए सिर्फ 34 रुपये जनता को भी काफी कम लग रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि कंपनी की ओर से मिलने वाले ऑर्डर बैग को सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं. ये डिलीवरी बॉय का गुस्सा निकालने का तरीका था. वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी से मिलने वाली इनकम पर सवाल उठने शुरू हो गए. जब पेट्रोल की लागत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाएगी तो कैसे काम चलेगा. ऐसे में राइडर्स कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे. पहले ही गिग वर्कर्स की सैलरी को लेकर बहस छिड़ी है ऐसे में डिलीवर करने में भी पेट्रोल का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है. कई बार कस्टमर की गलती से भी नुकसान हो जाता है. कई बार कस्टम गलत लोकेशन डाल देते हैं जिसके बाद डिलीवरी बॉय गलियों में भटकते रहते हैं. अब इस वायरल वीडियो ने गिग वर्कर्स की इनकम को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से बहस छेड़ दी है.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_kapil_patel___ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में स्विगी कंपनी को मेंशन कर रहे हैं और उनके जवाब मांग रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.