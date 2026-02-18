Advertisement
भीख लेने का समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, क्या आपने देखा इस VIP भिखारी का शाही अंदाज

VIP Bhikhari Ka Video: इन दिनों एक VIP भिखारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस भिखारी का अंदाज आपको हैरान कर देगा. भिखारी ने भीख मांगने का टाइम फिक्स कर रखा है. ये भिखारी 100 रुपये से कम नहीं लेता है. चलिए पहले इसका रॉयल अंदाज देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:00 PM IST
VIP Bhikhari Ka Video: यूं तो आपको चौराहों और किसी भी पब्लिक प्लेस पर लोग भीख मांगते दिख जाएंगे. यहां तक की बस और ट्रेनों में भी लोग भीख मांगते हैं. लेकिन अब भिखारियों ने भी खुद को अपडेट कर लिया है. भिखारियों के ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये मांगना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बिजनेस करने का तरीका है. कई बार लोगों का मांगने का अंदाज इतना अनोखा होता है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही भिखारी वायरल हो रहा है. जहां बैठकर ये भीख मांगता है वहां एक बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें भीख देने का समय, कम से कम राशि और पेमेंट लेने का तरीका भी लिखा है. चलिए सबसे पहले इस भिखारी का अंदाज देखिए.

ये था भिखारी का शाही अंदाज
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले एक भिखारी फटे हुए कपड़े पहनकर आता है और एक स्थान पर बैठने का इंतजाम करता है. जहां पर ये अपने बैठने की व्यवस्था कर रहा है वहां पर उसके पीछे एक बैनर लगा है जिस पर भिखारी के बारे में पूरी जानकारी है. बैनर पर नजर जाते ही आपके होश उड़ जाएंगे. बैनर पर लिखा है, भीख मांगने का समय सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक है. इतना ही नहीं, भीख देने की शुरुआती राशि भी लिखी है. बैनर पर लिखा है कि भीख देने की शुरुआत 100 रुपये है और कोई 100 रुपये से कम भीख देता है तो उसको जेल भी हो सकती है. इसके बाद नीचे लिखा है कि यहां Online पैसे भी लिए जाते हैं. इसके बाद जब ये भिखारी बैग से सफेद कपड़ा निकालकर बिछाता है और उसपर बैठ जाता है.  इसके बाद ये बंदा अपने सामने कई यूपीआई कोड रखता है ताकि  Online पेमेंट आराम से हो सके. अब इस भिखारी का ये शाही अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ranjeet_comedy1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 52 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि ये अलग ही लेवल का बंदा है ये नागमणि लेकर ही जाएगा. दूसरे यूजर का कहना है कि अब इसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

VIP bhikhariBeggarviral

