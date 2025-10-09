Advertisement
4 एकड़ में फैला है ये बरगद का पेड़, बीमार होने पर चढ़ाई जाती है सलाइन

Big Banyan Tree: आपने भूतिया पेड़ों की कहानी तो खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसके बीमार होने पर सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती है. जी हां, चलिए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में...

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:42 PM IST
Big Banyan Tree: आपने अभी तक हॉस्पिटल में मरीजों को सलाइन ड्रिप चढ़ते देखी होगी, लेकिन तेलंगाना के महबूबनगर में एक पेड़ है इस पेड़ की तबीयत खराब होने पर सलाइन ड्रिप चढ़ाया जाता है. इस पेड़ की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. इस पेड़ को पिल्लालामर्री के नाम से जाना जाता है. जानकारी के अनुसार, ये पेड़ 800 साल पुराना है जो कि एक विशाल बरगद है. ये पेड़ चार एकड़ में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में गिना जाता है. ये पेड़ इतना बड़ा है कि एक हजार से ज्यादा लोग इसकी छाया में बैठ सकते हैं इसके बड़े बड़े तने 4 एकड़ तक फैले हुए हैं.

पेड़ को क्यों चढ़ाई जाती है सलाइन ड्रिप?
दरअसल, ये पेड़ लगभग 800 साल पुराना है. इतना पुराना होने के कारण इस पेड़ की जड़ में दीमक लग जाती थी. इस कारण ये पेड़ अपने बड़े बड़े तने गवां चुका था. दीमक के कारण ये पेड़ धीरे धीरे टूट रहा था. जब इस पेड़ के एक हिस्से को दीमक ने अपनी चपेट में ले लिया तब पेड़ को रसायन चढ़ाया गया पर वो कारगर साबित नहीं हुआ. इसके बाद वन्य विभाग के अधिकारियों ने इस पेड़ को सेलाइन के जरिए कीटनाशक दवाई चढ़ाई. हर दो मीटर की दूरी पर सलाइन की बोतलें चलाई गई. 
पिल्लालामर्री नाम के पीछे का रहस्य
माना जाता है कि ये पेड़ बहमनी सल्तनत के समय से भी पुराना है. कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम शासक गर्मियों में पेड़ की ठंडी छाया में पिकनिक मनाने यहां आते थे. इस पेड़ का नाम पिल्लालामर्री है जिसका मतलब है. 'पिल्ला' यानी बच्चा और 'मर्री' यानी बरगद. इसका अर्थ हुआ बच्चों का बरगद. लोक कथाओं की मानें तो इस पेड़ के नीचे प्रार्थना करने वाले दंपतियों को संतान सुख मिलता था. ये बरगद का पेड़ न सिर्फ आने विशाल आकार के कारण बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

