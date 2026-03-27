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Hindi NewsTrendingVIDEO: शख्स को नाचता देख मस्ती में सूंड हिलाने लगा हाथी, रिएक्शन देख फिदा हो गए लोग

VIDEO: शख्स को नाचता देख मस्ती में सूंड हिलाने लगा हाथी, रिएक्शन देख फिदा हो गए लोग

Elephant Cute Moments Viral: सोशल मीडिया पर हाथी का प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. इतना प्यारा और क्यूट मोमेंट आपने आज तक नहीं देखा होगा. शख्स को नाचता देख हाथी ऐसा जूझा कि सबसे प्यारा मोमेंट बन गया. हाथी का ये क्यूट रिएक्शन लोगों के दिलों को जीत रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:31 PM IST
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हाथी के सामने नाचता शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @prachalitt
हाथी के सामने नाचता शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @prachalitt

Viral Video: अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. आपने हाथी के कई क्यूट मोमेंट देखें होंगे, लेकिन ये वीडियो अलग ही लेवल का है. दरअसल, हाथी नदी के दूसरी ओर है. नदी के इस किनारे से एक शख्स हाथी के सामने डांस करके दिखाता है वो अपनी मस्ती में झूम रहा है और कई पोज बनाकर दिखा रहा है. पहले तो हाथी दूर से ये सब देखता रहता है. जब ये शख्स रुक जाता है तो हाथी अपना सिर हिलाकर शख्स की तारीफ करता है. ऐसा लगता है कि हाथी भी शख्स के साथ डांस कर रहा है. कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे हाथी को लड़के का डांस पसंद आया और वो ताली बजाकर तारीफ कर रहा है. 

लड़के को देख झूमने लगा हाथी का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. ये हाथी का अब तक का सबसे प्यारा वीडियो माना जा रहा है. शुरुआत में जब हाथी लड़के के डांस को देख रहा होता है तो ये काफी नॉर्मल मोमेंट लगता है. लेकिन धीरे-धीरे ये इंसान और जानवर के बीच एक खास और खूबसूरत जुड़ाव दिखता है. 

यह भी पढ़ें: भाई को वर्दी में देख छलक पड़े आंसू, गले लगकर फूट-फूटकर रोए दोनों! Video ने जीता दिल

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भरोसा और समझ का संगम

वीडियो में इंसान और हाथी के बीच भरोसा और समझ दोनों दिखाई देती है, जो बिना शब्दों के भी महसूस की जा सकती है. यही कारण है कि ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ये वीडियो दिखाता है कि छोटी सी खुशी या मस्ती किसी नॉर्मल मोमेंट को कितना खास और यादगार बना सकती है. ये इंसान और जानवर के बीच गहरा इमोशनल रिश्ता दिखाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो रहा वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @prachalitt नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. बड़ी संख्या में यूजर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये हाथी समझदार लगता है." किसी ने कहा, "म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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