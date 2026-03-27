VIDEO: शख्स को नाचता देख मस्ती में सूंड हिलाने लगा हाथी, रिएक्शन देख फिदा हो गए लोग

Viral Video: अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. आपने हाथी के कई क्यूट मोमेंट देखें होंगे, लेकिन ये वीडियो अलग ही लेवल का है. दरअसल, हाथी नदी के दूसरी ओर है. नदी के इस किनारे से एक शख्स हाथी के सामने डांस करके दिखाता है वो अपनी मस्ती में झूम रहा है और कई पोज बनाकर दिखा रहा है. पहले तो हाथी दूर से ये सब देखता रहता है. जब ये शख्स रुक जाता है तो हाथी अपना सिर हिलाकर शख्स की तारीफ करता है. ऐसा लगता है कि हाथी भी शख्स के साथ डांस कर रहा है. कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे हाथी को लड़के का डांस पसंद आया और वो ताली बजाकर तारीफ कर रहा है.

लड़के को देख झूमने लगा हाथी का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. ये हाथी का अब तक का सबसे प्यारा वीडियो माना जा रहा है. शुरुआत में जब हाथी लड़के के डांस को देख रहा होता है तो ये काफी नॉर्मल मोमेंट लगता है. लेकिन धीरे-धीरे ये इंसान और जानवर के बीच एक खास और खूबसूरत जुड़ाव दिखता है.

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भरोसा और समझ का संगम

वीडियो में इंसान और हाथी के बीच भरोसा और समझ दोनों दिखाई देती है, जो बिना शब्दों के भी महसूस की जा सकती है. यही कारण है कि ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ये वीडियो दिखाता है कि छोटी सी खुशी या मस्ती किसी नॉर्मल मोमेंट को कितना खास और यादगार बना सकती है. ये इंसान और जानवर के बीच गहरा इमोशनल रिश्ता दिखाता है.

वायरल हो रहा वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @prachalitt नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. बड़ी संख्या में यूजर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये हाथी समझदार लगता है." किसी ने कहा, "म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.