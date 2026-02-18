ना मंच और ना कोई दर्शक... रसोई में खाना बना रही महिला ने ऐसे दिखाई सच्ची देशभक्ति

Desh Bhakti Ka Video: जब भी भारत पाकिस्तान का मैच शुरू होता है तो हर कोई रोजमर्रा के कामकाज छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाता है. ये मुकाबला खेल से ज्यादा देशभक्ति और जुनून से भरा होता है. इस समय इमोशन हाई होते हैं. यहां तक की जो लोग क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं रखते वो भी चलते फिरते स्कोर पूछ लेते हैं. हाल में टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाई है. मैच के बाद काफी फनी रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए पाकिस्तानियों को ट्रोल किया गया, लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मैच का या मैच के बाद का नहीं है, बल्कि मैच शुरू होने से पहले का है. जब मैच से पहले राष्ट्रगान की आवाज आई तो आंटी रसोई में ही सावधान मुद्रा में खड़ी हो गईं. आंटी का ये देशप्रेम अब वायरल हो रहा है ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रही है. यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. चलिए ये प्यारा वीडियो देखते हैं.

राष्ट्रगान सुनकर ये था महिला का रिएक्शन

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि आंटी रसोई में खाना बना रही हैं. इस दौरान दूर से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है. मैच से पहले जैसे ही राष्ट्रगान बजा और आंटी के कानों में राष्ट्रगान की धुन पहुंची तो महिला ने अपना काम रोक दिया और पूरे सम्मान के साथ सावधान मुद्रा में खड़ी हो गईं. बिना किसी मंच, झंडा या दर्शकों के घर की साधारण रसोई में ये सच्चा देशप्रेम दिखा है. ये वीडियो बताता है सार्वजनिक या मंच से नारे लगाना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है, बल्कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान रोजमर्रा की लाइफ के छोटे छोटे पलों में भी दिखना चाहिए. ये प्रेरक घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये वीडियो यूजर्स को भावुक कर रही है.

महिला के बारे में क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sanatan_kannada नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4.6 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. कमेंट बॉक्स में लोग आंटी जी की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भारतीय कभी भी राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते." दूसरे यूजर ने लिखा, "यह बहुत ही प्रभावशाली है. कितनी अद्भुत महिला हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.