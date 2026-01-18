Advertisement
Hindi NewsTrendingGK Trending Quiz: भारत का इकलौता राज्य, जहां से 3 देशों 5 राज्यों में जा सकते हैं पैदल, जानिए क्यों कहा जाता है चावल का कटोरा?

GK Trending Quiz: भारत का इकलौता राज्य, जहां से 3 देशों 5 राज्यों में जा सकते हैं पैदल, जानिए क्यों कहा जाता है 'चावल का कटोरा'?

GK Trending Quiz : भारत की जियोग्राफी वाकई कमाल की है. देश में कुल 28 राज्य हैं और इनमें एक ऐसा राज्य भी है, जहां से तीन अलग-अलग देशों की सीमा जुड़ती है. इस राज्य की भौगोलिक स्थिति इतनी खास है कि इसकी सीमाएं भारत के पांच राज्यों से मिलती हैं. इतना ही नहीं, यह राज्य समुद्र तट से भी लगा हुआ है. आइए जानते हैं भारत के इस अनोखे राज्य के बारे में.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:47 AM IST
GK Trending Quiz: भारत का इकलौता राज्य, जहां से 3 देशों 5 राज्यों में जा सकते हैं पैदल, जानिए क्यों कहा जाता है 'चावल का कटोरा'?

भारत के कई राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते हैं. इन्हीं में एक ऐसा राज्य भी है, जिसकी सीमाएं 5 भारतीय राज्यों और 3 पड़ोसी देशों से मिलती हैं. इस प्रदेश की खास पहचान यह है कि यह देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में शामिल है, इसी वजह से इसे ‘चावल का कटोरा’ कहा जाता है. SSC, UPSC, रेलवे और स्टेट PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में इस राज्य से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. आइए आसान भाषा में इससे जुड़े कुछ अहम सवाल-जवाब को विस्तार से समझते हैं. 

bef.org के अनुसार, पश्चिम बंगाल (West Bengal) भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है. इसकी सीमाएं देश के 5 राज्यों झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम और असम से जुड़ी हुई हैं. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी मिलती हैं. आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह राज्य भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है. 

इसलिए कहा जाता है ‘चावल का कटोरा’

पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय का घर भी माना जाता है. इसके साथ ही यह राज्य देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है. साल 2021-22 में यहां करीब 13.32 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था. इसी वजह से पश्चिम बंगाल को ‘चावल का कटोरा’ कहा जाता है.

दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी

पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों, नेपाल और भूटान के लिए एक पारंपरिक बाजार बनाती है. यह दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंच का भी एक अहम प्रवेश द्वार है. इसके अलावा राज्य में खनिज संसाधनों की भी अच्छी उपलब्धता है.

पश्चिम बंगाल का दूसरा नाम क्या है?

पश्चिम बंगाल को ‘बेस्ट बंगाल’ भी कहा जाता है. यह भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसे संस्कृति के संगम के रूप में जाना जाता है. यहां अलग-अलग भाषाएं, धर्म, रीति-रिवाज, परंपराएं, खान-पान और जीवनशैली देखने को मिलती है. उत्तर में हिमालय की पर्वतमालाएं और दक्षिण में समुद्र इसकी पहचान को और खास बनाते हैं.

पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता (कलकत्ता) है. पांच राज्यों से घिरी यह राजधानी शहर भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है. यहां स्थित विक्टोरिया मेमोरियल देशभर में प्रसिद्ध है. राज्य का सुंदरबन क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल के लिए जाना जाता है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन, रॉयल बंगाल टाइगर जैसी दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक घर है.

