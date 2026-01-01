Gen Z ने बीमारी से बचने का निकाला जुगाड़, किचन में बदल डाली ऐसी चीज! जिसे लोग करते हैं इग्नोर

Gen Z New Change: भारत में युवा उपभोक्ताओं की खाना पकाने की आदतों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. जेन जी और मिलेनियल्स, जो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक माने जाते हैं, अब नॉन-स्टिक और एल्युमीनियम बर्तनों से दूरी बनाकर स्टेनलेस स्टील को प्राथमिकता दे रहे हैं. उनका मानना है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सीधे सेहत से जुड़े होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित विकल्प चुनना जरूरी है.

नॉन-स्टिक बर्तनों को लेकर स्वास्थ्य चिंताएं क्यों?

ग्रैंड व्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंथेटिक कोटिंग वाले बर्तनों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम इस बदलाव की बड़ी वजह हैं. नॉन-स्टिक बर्तन तेज आंच पर खराब हो सकते हैं और उनसे PFOA व PTFE जैसे रसायन निकलने की आशंका रहती है. इन रसायनों को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है, जिससे युवा उपभोक्ता अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं. स्टेनलेस स्टील लोहे, क्रोमियम और निकल से बना एक गैर-प्रतिक्रियाशील मटीरियल है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18/10 जैसे प्रीमियम ग्रेड स्टेनलेस स्टील भारतीय खाना पकाने के लिए बेहद उपयुक्त हैं, खासकर दाल, कढ़ी और टमाटर आधारित व्यंजनों के लिए. इसकी चिकनी सतह पर बैक्टीरिया आसानी से नहीं पनपते और गर्मी समान रूप से फैलती है, जिससे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं.

युवा पीढ़ी स्टेनलेस स्टील को क्यों अपना रही?

इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजमणि कृष्णमूर्ति के अनुसार, आज के युवा केवल मजबूती के कारण नहीं, बल्कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के भरोसे के कारण स्टेनलेस स्टील चुन रहे हैं. यह पीढ़ी अब ऐसे विकल्पों को अहमियत दे रही है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण और जिम्मेदार जीवनशैली को भी बढ़ावा दें. आजकल मल्टी-लेयर स्टेनलेस स्टील बर्तन भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जिनमें एल्युमीनियम या तांबे की परत होती है.

क्यों सही है स्टेनलेस स्टील?

ये गर्मी को समान रूप से फैलाते हैं, खाना जलने से बचाते हैं और इंडक्शन कुकिंग के लिए भी उपयुक्त हैं. स्टेनलेस स्टील तेज आंच, रोजाना की सफाई और लंबे इस्तेमाल को आसानी से झेल लेता है, जिससे इसे बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. स्टेनलेस स्टील पूरी तरह रीसाइक्लेबल है, जिससे कचरा कम होता है. ‘ग्रीन स्टील’ और कम प्रदूषण वाली तकनीकों ने इसे और आकर्षक बनाया है.

इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स और होम शेफ्स आधुनिक किचन में इन बर्तनों का इस्तेमाल दिखा रहे हैं. कोविड के बाद घर पर खाना पकाने का ट्रेंड मजबूत हुआ है और इसी के साथ स्टेनलेस स्टील भारतीय रसोई में फिर से सेहत और समझदारी का प्रतीक बनता जा रहा है.