ताबूत में लेटी महिला ने अचानक खोली आंखें, शोक सभा में मच गई अफरातफरी!

VIRAL VIDEO: सोचिए कि आप किसी की शोक सभा या मय्यत में गए हों, और वहां अचानक चिता या जनाजे में रखा शव अपनी आंखें खोल ले तो आपकी क्या हालत होगी? सोचने भर से ही आपकी रूह कांप जाएगी.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक ताबूत में लेटी हुई महिला अचानक अपनी आंखें खोलते हुए दिखाई देती है. यह वीडियो देखकर वहां खड़े लोग डर गए और उनकी चीखें निकल पड़ीं. महिला को मृत मानकर ताबूत में रखा गया था, लेकिन जैसे ही ताबूत बंद किया जाने लगा, उसने अपनी आंखें खोल दीं और हलचल करने लगी. यह देखकर आसपास खड़े लोग हैरान हो गए और वहां अफरा-तफरी मच गई. वीडियो ने इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

ताबूत में रखी महिला ने खुली आंखों से मचाया हड़कंप

वीडियो को खौफनाक इसलिए बताया गया क्योंकि महिला का जिस तरह से अचानक आंखें खोलती है सब को चौंका देता है. कुछ लोगों को लगा कि यह मांसपेशियों के नुकसान की वजह से शव की आंखें खुल गईं होंगी. आमतौर पर, आंखों को सिलने या चिपकाने के लिए एम्बेल्मर, टांके या गोंद का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे न खुलें और शोक मनाने वालों को अजीब स्थिति का सामना न करना पड़े.

हालांकि, बाद में यह सामने आया कि वीडियो को इस तरीके से तैयार किया गया था कि शॉक वैल्यू और वायरल एलिमेंट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके. सच्चाई पता चलने के बाद, सोशल मीडिया ने वीडियो को भ्रामक बताते हुए आलोचना की गई.

A second video, which is not being shared, looks far more staged.

Her lungs are also clearly moving normally too.

— DramaAlert (@DramaAlert) December 8, 2024