बच्ची की मुस्कान और मां की ममता... सब्जी बेचती महिला के वीडियो ने जीते लोगों के दिल

Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर मां की ममता के खूब वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपकी आंखों में आंसू ला देगा. एक मां जो बच्ची को भी संभाल रही है और सब्जी बेचकर पेट भरने का भी इंतजाम कर रही है. वीडियो देख यूजर्स भावुक हो रहे हैं. मां के पास बेठी मासूम की मुस्कुराहट ने मां की सारी थकान को खत्म कर दिया. वीडियो इतना क्यूट है लोगों के दिलों को छू रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे फुटपाथ पर एक महिला सब्जी बेच रही है. वीडियो में दिखता है कि मां आराम कर रही है और मासूम मां के पास अठखेलियां कर रही है. बच्चे की खुशी देखकर मां के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Chai_Angelic नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. मात्र 4 घंटे के भीतर ही 56 हजार से बार वीडियो देखा जा चुका है. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. चलिए देखते हैं ये दिल जीत लेने वाला वीडियो.

Today’s cutest vegetable seller pic.twitter.com/9sr5dOHgS2 — Chutki Chaiwali (@Chai_Angelic) March 8, 2026

वीडियो देख क्या बोले लोग?

वीडियो देखे के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह हमारे वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं के संपर्क में आ रही है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस पर कोई मोलभाव नहीं होगा. सभी चीजें तय कीमत पर हैं.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'उसकी मासूमियत के अलावा, जिस जहरीले माहौल में वह है. उसे देखकर हमें दुख होता है. इस वीडियो को मिली प्रतिक्रिया से उसके परिवार को शायद ही कोई मदद मिल पाएगी.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.