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Hindi Newsजरा हटकेपहाड़ी रास्ते पर अचानक फेल हो गया ब्रेक! कांपते हाथों से ट्रक ड्राइवर ने किया ऐसा; 34 सेकंड का डरावना Video आया सामने

पहाड़ी रास्ते पर अचानक फेल हो गया ब्रेक! कांपते हाथों से ट्रक ड्राइवर ने किया ऐसा; 34 सेकंड का डरावना Video आया सामने

पहाड़ी रास्ते पर एक भारी ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया. इसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कैसे अपनी और अपने साथी की जान बचाई, देखिए सीसीटीवी का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला 34 सेकंड का वायरल वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:54 AM IST
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पहाड़ी रास्ते पर अचानक फेल हो गया ब्रेक! कांपते हाथों से ट्रक ड्राइवर ने किया ऐसा; 34 सेकंड का डरावना Video आया सामने

Truck Brake Fail Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. पहाड़ी और संकरे रास्ते पर एक तेज रफ्तार ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो जाता है. केबिन में बैठे ड्राइवर और उसके साथी के सामने सीधे मौत खड़ी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. @awkwardgoogle नाम के एक्स हैंडल से शेयर किए गए इस 34 सेकंड के वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा खौफ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी फिल्म के थ्रिलर सीन जैसा है. दरअसल यह पूरी घटना ट्रक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक एक संकरे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा है. तभी अचानक ट्रक का ब्रेक काम करना बंद कर देता है. ढलान होने के कारण ट्रक की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगती है. इस दौरान ड्राइवर के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता है. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी.

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साथी ने फैलाया पैनिक पर ड्राइवर रहा शांत

ट्रक में ड्राइवर के साथ उसका एक साथी भी मौजूद था. जैसे ही ब्रेक फेल हुआ, बगल में बैठा शख्स बुरी तरह घबरा गया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उस साथी के पैनिक करने की वजह से स्थिति और खराब हो सकती थी. वीडियो में करीब 26 सेकंड के आस-पास वह घबराया हुआ शख्स फ्रेम से बाहर हो जाता है, जिससे लोगों को लगा कि शायद वह ट्रक से कूद गया. हालांकि, ड्राइवर ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ ट्रक को संभालने में लगाया.

 

 

सामने आ गए दो बड़े ट्रक

मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई. जब ब्रेक फेल ट्रक ढलान पर तेजी से दौड़ रहा था, तभी सामने से दो बड़े ट्रक आते हुए दिखे. ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान घबरा जाता. लेकिन इस ड्राइवर के पास मानो फौलादी जिगर था. उसने बेहद सूझबूझ और समझदारी से अपने बेकाबू ट्रक को उन दोनों गाड़ियों के बीच से सुरक्षित निकाल लिया. यह देखकर सोशल मीडिया पर लोग ड्राइवर के 'नर्व्स ऑफ स्टील' यानी लोहे जैसे इरादों की तारीफ कर रहे हैं.

खाई के बदले पत्थर को चुना

सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब सामने एक गहरी खाई थी. अगर ट्रक जरा सा भी सीधा जाता तो सीधे खाई में गिर जाता. ड्राइवर ने तुरंत फैसला लिया. उसने खाई में जाने के बजाय स्टेयरिंग को पूरी तरह से मोड़ दिया. ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे से होकर गुजरा और ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे मौजूद एक बड़े पत्थर की तरफ मोड़ दिया. जोरदार टक्कर के बाद ट्रक वहीं रुक गया. इस तरह ड्राइवर ने अपनी और अपने साथी की जान बचा ली.

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यूजर्स बोले- गाड़ी से कूदने से अच्छा काम किया

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भगवान का शुक्र है कि ड्राइवर के पास अनुभव और धैर्य था, वरना उसका साथी तो पैनिक क्रिएट कर रहा था. दूसरे यूजर ने लिखा कि ड्राइवर ने गाड़ी से कूदने के बजाय अंदर रहकर स्टेयरिंग संभाली, यह वाकई काबिले तारीफ है. वहीं कुछ लोग अब हैवी व्हीकल्स में बैकअप ब्रेक सिस्टम लगाने की मांग भी कर रहे हैं. हालांकि यह वीडियो कहां का है और कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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