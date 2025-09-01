धू-धू कर जल रहा था ट्रक , ड्राइवर गाड़ी दौड़ाकर सीधे पहुंच गया फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

Viral Video: सड़क पर चलते समय गाड़ियों में आग लगना अक्सर घबराहट भरा पल होता है, जहां ड्राइवर तुरंत गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने आग लगने के बाद ऐसा कदम उठाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

वीडियो में दिखता है कि ट्रक का पिछला हिस्सा धू-धू कर जल रहा है, फिर भी ड्राइवर बिना रुके गाड़ी दौड़ा रहा है. घबराने के बजाय उसने ट्रक को कई सड़कों से होते हुए सीधे फायर डिपार्टमेंट के दफ्तर तक पहुंचा दिया. वहां पहुंचते ही वह तुरंत ट्रक से बाहर कूदा और फायरकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया.

फायर डिपार्टमेंट की तत्परता

आग इतनी भयंकर थी कि कुछ सेकंड की देरी भी बड़ा हादसा कर सकती थी. लेकिन फायरकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया. ड्राइवर की सूझबूझ ने ट्रक को पूरी तरह जलने से बचा लिया, हालांकि इस तरीके को देखकर लोग दंग रह गए.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस वीडियो एक्स (ट्विटर) पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "ट्रक में आग लगी और ड्राइवर ने फोन करने की बजाय सीधा फायर स्टेशन पहुंचने का फैसला किया. यही है असली क्राइस मैनेजमेंट." वीडियो को 3.78 लाख से ज्यादा बार देखा गया और हजारों लाइक्स मिले. जबकि वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

A truck caught fire and the driver, instead of calling the fire department, chose to take the truck to them. Now that’s the crisis management style of men. pic.twitter.com/LX69PnDlmI — The Figen (@TheFigen_) August 31, 2025

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद मजेदार रहीं. किसी ने इसे तेज सोच और शानदार निष्पादन बताया, तो किसी ने इसे गैरजिम्मेदाराना हरकत कहा. एक यूजर ने लिखा, "जब वह ट्रक चला रहा था, हवा ने आग को और बढ़ा दिया." वहीं, एक अन्य ने कहा, "शायद यह सबसे तेज तरीका है इसे ठीक करने का."