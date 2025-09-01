धू-धू कर जल रहा था ट्रक , ड्राइवर गाड़ी दौड़ाकर सीधे पहुंच गया फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
Advertisement
trendingNow12905020
Hindi Newsजरा हटके

धू-धू कर जल रहा था ट्रक , ड्राइवर गाड़ी दौड़ाकर सीधे पहुंच गया फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

Viral Video: एक ट्रक में आग लगने पर ड्राइवर घबराने के बजाय सीधे फायर डिपार्टमेंट पहुंच गया. फायरकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे तेज सोच तो कुछ ने गैरजिम्मेदाराना हरकत बताया. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है.

|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: सड़क पर चलते समय गाड़ियों में आग लगना अक्सर घबराहट भरा पल होता है, जहां ड्राइवर तुरंत गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने आग लगने के बाद ऐसा कदम उठाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

वीडियो में दिखता है कि ट्रक का पिछला हिस्सा धू-धू कर जल रहा है, फिर भी ड्राइवर बिना रुके गाड़ी दौड़ा रहा है. घबराने के बजाय उसने ट्रक को कई सड़कों से होते हुए सीधे फायर डिपार्टमेंट के दफ्तर तक पहुंचा दिया. वहां पहुंचते ही वह तुरंत ट्रक से बाहर कूदा और फायरकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया.

ये भी पढ़ें: मुगल सल्तनत का वो शासक, जो नॉनवेज खाने से करता था परहेज, गंगा-यमुना के जल पर था विश्वास!

Add Zee News as a Preferred Source

फायर डिपार्टमेंट की तत्परता

आग इतनी भयंकर थी कि कुछ सेकंड की देरी भी बड़ा हादसा कर सकती थी. लेकिन फायरकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया. ड्राइवर की सूझबूझ ने ट्रक को पूरी तरह जलने से बचा लिया, हालांकि इस तरीके को देखकर लोग दंग रह गए.

ये भी पढ़ें:  20 पत्नियां, 104 बच्चे और 144 पोते-पोतियां... पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शख्स ने खड़ी कर दी बच्चों की फौज!

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस वीडियो एक्स (ट्विटर) पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "ट्रक में आग लगी और ड्राइवर ने फोन करने की बजाय सीधा फायर स्टेशन पहुंचने का फैसला किया. यही है असली क्राइस मैनेजमेंट." वीडियो को 3.78 लाख से ज्यादा बार देखा गया और हजारों लाइक्स मिले. जबकि वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

 

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद मजेदार रहीं. किसी ने इसे तेज सोच और शानदार निष्पादन बताया, तो किसी ने इसे गैरजिम्मेदाराना हरकत कहा. एक यूजर ने लिखा, "जब वह ट्रक चला रहा था, हवा ने आग को और बढ़ा दिया." वहीं, एक अन्य ने कहा, "शायद यह सबसे तेज तरीका है इसे ठीक करने का."

 

TAGS

Viral Video

Trending news

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
इस नेता के फार्म हाउस में रहे हैं जगदीप धनखड़? मानते हैं अपना 'राजनीति गुरु'
Jagdeep Dhankhar
इस नेता के फार्म हाउस में रहे हैं जगदीप धनखड़? मानते हैं अपना 'राजनीति गुरु'
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
;