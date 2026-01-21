Advertisement
trendingNow13081992
Hindi Newsजरा हटकेढाबा है या गुंडों का अड्डा? खाने की सच्चाई दिखाना ट्रक ड्राइवर को पड़ा भारी, दबंग दुकानदार ने बीच सड़क पर की बेरहमी से पिटाई

ढाबा है या गुंडों का अड्डा? खाने की सच्चाई दिखाना ट्रक ड्राइवर को पड़ा भारी, दबंग दुकानदार ने बीच सड़क पर की बेरहमी से पिटाई

Truck Driver Ki Video: भिवंडी के खालसा पंजाबी ढाबा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ट्रक ड्राइवर नरेंद्र तोमर महंगे खाने की शिकायत करते दिखे और ढाबा मालिक ने उन्हें पीट दिया. वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज आए. यूजर्स ने हिंसा की निंदा की और पुलिस कार्रवाई की मांग की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ढाबा है या गुंडों का अड्डा? खाने की सच्चाई दिखाना ट्रक ड्राइवर को पड़ा भारी, दबंग दुकानदार ने बीच सड़क पर की बेरहमी से पिटाई

Truck Driver Ki Pitai: सोचिए आप पेट भरने ढाबे पर रुके हों और सामने से कोई कहे... “भाई, ये तो लूट है.” आमतौर पर इस पर बहस होती है, हंसी-मजाक होता है या ज्यादा से ज्यादा गुस्सा. लेकिन अगर इसी बात पर हाथ चल जाए, तो मामला मजाक से बहुत आगे निकल जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी को सच दिखाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसे पीट दिया जाए? वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर ढाबे के महंगे खाने का सच दिखा रहा था, लेकिन ढाबा मालिक को ये इतना बुरा लगा कि उसने ड्राइवर पर हाथ उठा दिया. अब ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं, बल्कि सिस्टम पर भी सवाल बन गया है.

महंगे खाने की पोल खोलता वीडियो बना विवाद की वजह 

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर काउंटर पर खड़े होकर ढाबे के रेट दिखाता नजर आता है. वह कैमरे में साफ कहता है कि चार रोटी और आधी सब्जी के 150 रुपये लिए जा रहे हैं, जो किसी ढाबे के हिसाब से काफी महंगा है. शुरुआत में ढाबा मालिक मुस्कुराते हुए थंब्स अप दिखाता है, लेकिन जैसे-जैसे ड्राइवर रेट्स पर सवाल उठाता है, ढाबे वाला भड़क जाता है. कुछ ही सेकेंड में वह गल्ले से उठकर आता है और ड्राइवर को पीटना शुरू कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

भिवंडी के ‘खालसा पंजाबी ढाबा’ से जुड़ा है मामला 

ट्रक ड्राइवर ने बाद में बताया कि यह ढाबा भिवंडी में नाशिक हाईवे पर समृद्धि के पास स्थित है, जिसका नाम ‘खालसा पंजाबी ढाबा’ है. ड्राइवर नरेंद्र तोमर का दावा है कि इस होटल में शराब, गांजा और अन्य अवैध गतिविधियां भी होती हैं. जब वह वीडियो में ढाबे का नाम और लोकेशन बता रहा था, तभी उस पर हमला हुआ. वायरल क्लिप में नरेंद्र के चेहरे पर चोट के निशान भी दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी संजय भाई से बात हो चुकी है और अब ढाबे वाले पर कार्रवाई की जा रही है.

 

सोशल मीडिया पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज 

नरेंद्र तोमर का इंस्टाग्राम अकाउंट (@Narendera.thakur) पहले भी ढाबों की सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता रहा है. इस वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ड्राइवर के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि काउंटर पर बैठी लड़की की वीडियो बनाना गलत था. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात पर एकमत हैं कि किसी भी हालत में हाथ उठाना सही नहीं है, चाहे सामने वाला कितना ही उकसाने वाला क्यों न हो.

fallback

ऐसे ढाबे वालों का इलाज क्या है? 

इस घटना से एक बड़ी सीख मिलती है कि सच दिखाने के चक्कर में खुद को खतरे में डालना सही नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सामने से वीडियो बनाने के बजाय छिपकर रिकॉर्ड करना ज्यादा सुरक्षित होता है. बेहतर यह भी है कि ढाबे या होटल से बाहर आकर जानकारी साझा की जाए. अगर मामला गंभीर हो, तो सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. खुद कानून हाथ में लेने या भिड़ने से स्थिति और बिगड़ सकती है. इस वीडियो में पूरे स्टाफ के मिलकर मारने की बात भी सामने आई है, लेकिन ढाबे वाले का पक्ष अभी आना बाकी है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Truck Driver Ki Pitai

Trending news

'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत