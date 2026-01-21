ढाबा है या गुंडों का अड्डा? खाने की सच्चाई दिखाना ट्रक ड्राइवर को पड़ा भारी, दबंग दुकानदार ने बीच सड़क पर की बेरहमी से पिटाई

Truck Driver Ki Pitai: सोचिए आप पेट भरने ढाबे पर रुके हों और सामने से कोई कहे... “भाई, ये तो लूट है.” आमतौर पर इस पर बहस होती है, हंसी-मजाक होता है या ज्यादा से ज्यादा गुस्सा. लेकिन अगर इसी बात पर हाथ चल जाए, तो मामला मजाक से बहुत आगे निकल जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी को सच दिखाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसे पीट दिया जाए? वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर ढाबे के महंगे खाने का सच दिखा रहा था, लेकिन ढाबा मालिक को ये इतना बुरा लगा कि उसने ड्राइवर पर हाथ उठा दिया. अब ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं, बल्कि सिस्टम पर भी सवाल बन गया है.

महंगे खाने की पोल खोलता वीडियो बना विवाद की वजह

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर काउंटर पर खड़े होकर ढाबे के रेट दिखाता नजर आता है. वह कैमरे में साफ कहता है कि चार रोटी और आधी सब्जी के 150 रुपये लिए जा रहे हैं, जो किसी ढाबे के हिसाब से काफी महंगा है. शुरुआत में ढाबा मालिक मुस्कुराते हुए थंब्स अप दिखाता है, लेकिन जैसे-जैसे ड्राइवर रेट्स पर सवाल उठाता है, ढाबे वाला भड़क जाता है. कुछ ही सेकेंड में वह गल्ले से उठकर आता है और ड्राइवर को पीटना शुरू कर देता है.

भिवंडी के ‘खालसा पंजाबी ढाबा’ से जुड़ा है मामला

ट्रक ड्राइवर ने बाद में बताया कि यह ढाबा भिवंडी में नाशिक हाईवे पर समृद्धि के पास स्थित है, जिसका नाम ‘खालसा पंजाबी ढाबा’ है. ड्राइवर नरेंद्र तोमर का दावा है कि इस होटल में शराब, गांजा और अन्य अवैध गतिविधियां भी होती हैं. जब वह वीडियो में ढाबे का नाम और लोकेशन बता रहा था, तभी उस पर हमला हुआ. वायरल क्लिप में नरेंद्र के चेहरे पर चोट के निशान भी दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी संजय भाई से बात हो चुकी है और अब ढाबे वाले पर कार्रवाई की जा रही है.

सोशल मीडिया पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज

नरेंद्र तोमर का इंस्टाग्राम अकाउंट (@Narendera.thakur) पहले भी ढाबों की सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता रहा है. इस वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ड्राइवर के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि काउंटर पर बैठी लड़की की वीडियो बनाना गलत था. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात पर एकमत हैं कि किसी भी हालत में हाथ उठाना सही नहीं है, चाहे सामने वाला कितना ही उकसाने वाला क्यों न हो.

ऐसे ढाबे वालों का इलाज क्या है?

इस घटना से एक बड़ी सीख मिलती है कि सच दिखाने के चक्कर में खुद को खतरे में डालना सही नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सामने से वीडियो बनाने के बजाय छिपकर रिकॉर्ड करना ज्यादा सुरक्षित होता है. बेहतर यह भी है कि ढाबे या होटल से बाहर आकर जानकारी साझा की जाए. अगर मामला गंभीर हो, तो सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. खुद कानून हाथ में लेने या भिड़ने से स्थिति और बिगड़ सकती है. इस वीडियो में पूरे स्टाफ के मिलकर मारने की बात भी सामने आई है, लेकिन ढाबे वाले का पक्ष अभी आना बाकी है.