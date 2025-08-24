ट्रक ड्राइवर की बीवी को पसंद आया अपना हमसफर, घूमने के लिए की थी शादी और खूब लूट रही सफर का मजा, बताया अपने पति का राज

Truck Driver Wife Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवर और उसकी वाइफ का वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां शुरूआती वीडियो में महिला ने बताया था कि उसके पिता और नाना कहीं घूमने नहीं देते थे. इसलिए उसने ट्रक ड्राइवर से ही शादी कर ली, जिससे वह खूब घूम सके. हालांकि बीच में दोनों के बीच बहस का वीडियो भी सामने आया था. फिलहाल वह अपने हमसफर से खुश है और उसके साथ खूब घूम रही है. यह वीडियो लोगों के बीच काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि वीडियो में महिला ने कुछ लोगों को करारा जवाब दिया है.

ट्रक ड्राइवर पति के साथ घूम रही महिला

सोशल मीडियो पर वायरल वीडियो में महिला अपने ट्रक ड्राइवर पति के साथ घूमते हुए नजर आ रही है. महिला ने वायरल वीडियो में बताया कि कि हमसफर अच्छा हो तो सफर बहुत अच्छे से कट जाता है. वहीं इस दौरान महिला ने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो कहते थे कि इन लोगों को ट्रक चलाना नहीं आता है. दरअसल महिला ने वीडियो में कहा, हम लोग ट्रक चलाते हुए वीडियो इसलिए बना रहे हैं, जिससे लोग देख सकें कि हमारे पति को ट्रक चलाना आता है. वहीं वायरल वीडियो में दोनों लोग ट्रक में बैठकर कहीं जा रहे थे. इस दौरान महिला ने यह भी बताया कि वह सफर में सोती नहीं है, क्योंकि इससे उसके पति को भी नींद आने लगेगी.

यूजर्स ने इस तरह दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो amrita9166 नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां वायरल वीडियो पर हजारों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'ट्रक ड्राईवर की पत्नी ने चलती ट्रक में बताया की ट्रक बालों की लाइफ कैसी होती है.' वहीं वीडियो पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने वायरल वीडियो पर लिखा- ये जोड़ी काफी अच्छी है. दूसरे यूजर ने भी जोड़ी को अच्छा बताते हुए कहा- भगवान की आप पर कृपा बनी रहे. वहीं कई यूजर्स ने इमोजी भी रिएक्ट किए हैं.