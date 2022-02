OMG: कच्ची सड़क पर चलते-चलते दो टुकड़ों में बंट गया ट्रक, जानिए ड्राइवर की क्या हुई हालत

Truck Accident Video: इंटरनेट पर कई बार हमें बहुत ही हैरान कर देने वाले वीडियो मिल जाते हैं. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो ऐसा है कि इसे देखकर IFS ऑफिसर सुशांत नंदा भी हैरान रह जाते हैं. वीडियो एक ट्रक से जुड़ा है. जो कच्चे रास्ते से जाते हुए दो टुकड़ों में बंट जाता है. वीडियो काफी भयानक है.

वायरल हो रहा वीडियो देखकर आप अपनी आंखो पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रकों और गाड़ियों में लोग ओवर लोडिंग करते हैं. इसकी वजह से कई बार गाड़ियां पलट भी जाती हैं. गाड़ियां पलटने से कई बार ड्राइवरों की जान चली जाती है. यह वीडियो भी ओवर लोडिंग से जुड़ा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ओवर लोडिंग की वजह से ट्रक पलट जाता है और दो हिस्सों में बंट जाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओवर लोडिंग ट्रक कच्चे रास्ते से आ रहा होता है. उस कच्चे रास्ते पर बारिश की वजह से कीचड़ भी दिखाई दे रहा है. वहीं ट्रक में काफी सामान लोड दिख रहा है. जब ट्रक मोड़ के पास से गुजरता है तो अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और पलट जाता है. वीडियो में यह हिस्सा बहुत ही भयावह है. आप देखेंगे कि ट्रक किसी भूसे की ढेर की तरफ बिखर जाता है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ड्राइवर इस ढेर में दबकर मर गया होगा. देखें वीडियो-

‘आत्मा’ ने ‘शरीर’ का त्याग कर दिया

(As said by saint ⁦@AwanishSharan⁩) pic.twitter.com/jjngP6U6qr

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 17, 2022