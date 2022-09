Truck Overturned: हाईवे पर पलटा ट्राला तो बाहर गिरी ऐसी-ऐसी चीजें, शर्मिंदा हो गए लोग!

Highway accident: अमेरिका के ओकलाहोमा (Oklahoma) स्टेट के एक हाईवे पर अभी हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर एक ट्राला पलटने से हुए हादसे में ड्राइवर की जान तो बच गई. लेकिन इस वजह से जो सामान बाहर बिखर गया उसे देखकर कुछ लोग हैरान रह गए. तो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की आंखे शर्म के मारे नीची हो गईं. हालांकि वहां पर कई लोग तो ऐसे भी थे जो रोड पर फैला सामान देखकर मुस्कुरा रहे थे.

ट्राले में भरे थे एडल्ट टॉयज़

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के बाद इस रोड के एक हिस्से को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था. वहीं इस ट्रक के पास रखे सामान को देखकर लोग इसलिए शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे क्योंकि वहां पर गिरा सामान सामान कुछ और नहीं बल्कि एडल्ट टॉयज़ था. रिपोर्ट के मुताबिक एक टीवी रिपोर्टर फौरन चॉपर से इस हादसे को कवर करने के लिए पहुंचा.

इसी दौरान जब कैमरे को डिब्बों पर जूम किया गया तो पता चला कि सभी में एडल्ट टॉयज़ की तस्वीर बनी है. इस घटना से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसे ट्विटर अकाउंट @TheLostOgle से शेयर किया गया है. इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि सैंकड़ों डिब्बे रोड पर गिरे हैं और उसके बगल में ही पूरा ट्रक पलटा पड़ा है.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs

— The Lost Ogle (@TheLostOgle) September 15, 2022