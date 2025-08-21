Truck Safety Tips: ट्रक के पीछे क्यों बंधी होती है लोहे की चेन? आखिर क्या होता है उसका काम? कभी सोचा है आपने

Metallic Chain In Trucks: आपने सड़कों पर चलते हुए कई ट्रकों के पीछे लटकती हुई लंबी चेन जरूर देखी होगी. यह चेन सड़क को छूते हुए चलती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ शौक या सजावट के लिए लगाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण छिपा है.

दरअसल, यह चेन ट्रक पर जमा होने वाले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी (स्थैतिक विद्युत) को खत्म करने का काम करती है. जब ट्रक लंबी दूरी तक दौड़ता है तो रगड़ और घर्षण के कारण इसके शरीर पर स्थैतिक चार्ज जमा हो जाता है. यह चार्ज बढ़ने पर आग या शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है, खासकर जब ट्रक पेट्रोल, डीजल या गैस जैसी ज्वलनशील सामग्री ले जा रहा हो.

ट्रकों में खतरा क्यों होता है?

चलते समय ट्रक के टायर और बॉडी में घर्षण (फ्रिक्शन) के कारण स्थैतिक चार्ज पैदा होता है. यह चार्ज खासकर उन ट्रकों में ज्यादा होता है जो पेट्रोल, डीजल, गैस या केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं. अगर यह चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो ट्रक में स्पार्क हो सकता है, जिससे आग या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा हादसा न केवल ट्रक ड्राइवर के लिए, बल्कि आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

क्यों जरूरी है चेन का इस्तेमाल?

इसी खतरे को कम करने के लिए ट्रक के पीछे धातु की चेन बांधी जाती है. यह चेन सड़क को छूते हुए चलती है और चार्ज को सीधे धरती में उतार देती है. लोहे जैसी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है, इसलिए यह चार्ज को तुरंत डिस्चार्ज कर देती है. इससे ट्रक सुरक्षित रहता है और विस्फोट का खतरा कम हो जाता है.

कई ट्रकों में दिखती हैं कई चेन

कुछ ट्रक चालक अपने वाहनों के पीछे एक से ज्यादा चेन लगाते हैं. ऐसा इसलिए ताकि किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर पर भी चार्ज डिस्चार्ज की प्रक्रिया बाधित न हो. जब भी ट्रक उछलता है, चेन जमीन से टकराकर चार्ज को खत्म करती रहती हैं. इस तरह यह छोटी-सी तकनीक बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है.