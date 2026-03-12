ट्रंप और एपस्टीन का 'टाइटैनिक' वाला रोमांस? 12 फीट की मूर्ति देख दुनिया दंग, तस्वीर ने लगाई आग!

वॉशिंगटन डीसी का नेशनल मॉल 10 मार्च को एक अजीबोगरीब नजारे का गवाह बना. यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दिवंगत यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की लगभग 12 फीट ऊंची एक व्यंग्यात्मक मूर्ति अचानक प्रकट हो गई. इस कलाकृति ने पर्यटकों, जॉगर्स और सरकारी कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

यह मूर्ति मशहूर फिल्म 'टाइटैनिक' के उस आइकॉनिक पोज को दर्शाती है जिसमें जैक और रोज जहाज के अगले हिस्से पर खड़े होते हैं. इस स्टैचू में डोनाल्ड ट्रंप को एपस्टीन के पीछे खड़ा दिखाया गया है और दोनों का चेहरा वॉशिंगटन स्मारक की ओर है. सोने गोल्डन रंग से स्प्रे की गई यह मूर्ति एक जहाज की प्रतिकृति पर बनी है, जो देखने में काफी नाटकीय लगती है.

मूर्तिकारों ने इसे 'लव स्टोरी' क्यों बताया?

मूर्ति के पास लगी एक तख्ती पर इसे एक दुखद प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया गया है. तख्ती पर लिखा है कि जिस तरह जैक और रोज की कहानी विलासिता और गुप्त स्केच पर आधारित थी, वैसे ही यह स्मारक डोनाल्ड ट्रंप और जेफ्री एपस्टीन के बीच के उस बंधन का सम्मान करता है, जो कथित तौर पर शानदार यात्राओं, शोर-शराबे वाली पार्टियों और गुप्त नग्न चित्रों पर टिका था.

The King of the World honors the friendship between Trump and Epstein, just like Jack and Rose on the Titanic. By the brilliant team of the Secret Handshake pic.twitter.com/3yFtb6AbVR — Joe Flood (@joeflood) March 10, 2026

'मेक अमेरिका सेफ अगेन' बैनर का क्या मतलब?

इस मूर्ति के पास कुछ बैनर भी लगाए गए हैं जिन पर मेक अमेरिका सेफ अगेन लिखा है. दिलचस्प बात यह है कि इन बैनरों पर न्याय विभाग का प्रतीक चिन्ह तो है, लेकिन 'जस्टिस' शब्द को मिटा दिया गया है. यह सीधे तौर पर उन एपस्टीन फाइलों की ओर इशारा करता है जिन्हें न्याय विभाग द्वारा भारी काट-छांट के बाद जारी करने का दावा किया गया था.

डोनाल्ड ट्रंप और जेफ्री एपस्टीन (जिसकी 2019 में जेल में मौत हो गई थी) के बीच पुराने संबंधों की चर्चा अक्सर होती रहती है. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार 2000 के दशक के मध्य में दोनों के बीच अनबन हो गई थी. ट्रंप ने बार-बार इस बात से इनकार किया है कि उन्हें एपस्टीन की किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी थी. लेकिन यह मूर्ति उसी पुराने विवाद को फिर से हवा दे रही है.

कौन हैं ये 'मिस्ट्री कलाकार'?

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई कलाकृति सामने आई है. रिपोर्टों के अनुसार, "द सीक्रेट हैंडसेक" नाम के एक अज्ञात कलाकार समूह ने इसे बनाया है. इससे पहले भी वे ट्रंप और एपस्टीन से जुड़ी दो और कलाकृतियां लगा चुके हैं. इनमें से एक "बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर" नाम की मूर्ति थी, जिसमें दोनों को हाथ पकड़े हुए दिखाया गया था. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इस कलाकृति की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि अमीर डेमोक्रेट दानदाता उन डेमोक्रेट्स की मूर्तियां क्यों नहीं बनाते, जिन्होंने एपस्टीन के अपराधी साबित होने के बाद भी उससे पैसे और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा था?