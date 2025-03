ये क्या! ट्रंप-पुतिन, जेलेंस्की और किम जोंग सब मिलकर गाना गा रहे, AI ने बनाया दिलचस्प वीडियो

Harsh Goenka Post Viral: बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने अपने एक्स अकाउंट पर एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक साथ मिलकर गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनके अलावा कई अन्य देशों के प्रमुख लीडर्स नजर आ रहे हैं.

हर्ष गोयनका ने शेयर किया अनोखा वीडियो

इस वीडियो को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने कैप्शन में लिखा, "दुनिया के शीर्ष नेताओं द्वारा गाया गया 'वी आर द वर्ल्ड' गाना सुन रहा हूं- एक ऐसा हीलिंग गाना जिसकी हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है. लेकिन मेरा पसंदीदा नेता गायब है! (एआई द्वारा जेनरेटेड वीडियो)" वीडियो को देखने के बाद सैकड़ों लोग हैरान रह गए और कई सारे लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

Listening to the ‘We Are the World’ sung by top world leaders— a healing song we need now more than ever. But my favorite leader is missing! (AI generated) pic.twitter.com/vXX0QACnKO

— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 3, 2025