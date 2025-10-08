Advertisement
घूमने गई थी अंग्रेजन, आदिवासी से हुआ प्यार तो पति-बच्चे को छोड़कर कर ली थी शादी! आज भी होता है पछतावा

Maasai Tribe Marriage: कभी जो एक हॉलिडे रोमांस किसी परियों की कहानी जैसा लगता था, वह आज एक ब्रिटिश महिला के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है. करीब 30 साल पहले जब 34 साल की चेरिल थॉमसगुड छुट्टियां बिताने के लिए केन्या गईं तो वहां उन्हें मसाई जनजाति के डैनियल लेकीमेंचो से प्यार हो गया.

 

Oct 08, 2025
Kenya Love Story: कभी जो एक हॉलिडे रोमांस किसी परियों की कहानी जैसा लगता था, वह आज एक ब्रिटिश महिला के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है. करीब 30 साल पहले जब 34 साल की चेरिल थॉमसगुड छुट्टियां बिताने के लिए केन्या गईं, तो वहां उन्हें मसाई जनजाति के डैनियल लेकीमेंचो से प्यार हो गया. इस मोहब्बत में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया- अपने पति, अपने चार बच्चों और अपने आरामदायक जीवन को. लेकिन आज, वो मानती हैं कि यह उनका सबसे बड़ा पछतावा है.

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे... 

प्यार में अंधी होकर छोड़ा सब कुछ

1994 में, इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट में रहने वाली चेरिल ने केन्या के मोंबासा स्थित बम्बुरी बीच होटल में छुट्टियां बिताने गईं. वहीं उनकी मुलाकात डैनियल से हुई, जो एक पारंपरिक डांस ग्रुप का सदस्य था. उसकी सादगी और भौतिक चीजों से दूरी ने चेरिल को आकर्षित किया. वापस यूके लौटने के बाद भी वह डैनियल को नहीं भूल पाईं और तीन हफ्तों की छुट्टी के बाद उन्होंने अपने पति माइक मेसन और बच्चों को छोड़कर केन्या लौटने का फैसला कर लिया. वह डैनियल के गांव में रहने लगीं. बकरी की खाल पर सोना, खुले चूल्हे पर खाना बनाना और गोभी जैसे पारंपरिक खाने खाना उनका रोजमर्रा बन गया.

शादी और फिर धीरे-धीरे टूटा सपना

1995 में, दोनों ने वैलेंटाइन डे के दिन मसाई पारंपरिक पोशाक में इंग्लैंड में शादी कर ली. डैनियल चेरिल के साथ आइल ऑफ वाइट रहने लगा और दोनों की एक बेटी हुई मिस्ट्री, जो अब 27 साल की है. शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक लगा, लेकिन धीरे-धीरे डैनियल का व्यवहार बदलने लगा. अब वह बड़ी कोठी, महंगे कपड़े और अपने गांव वालों को पैसा भेजने की ज़िद करने लगा. चेरिल को लगने लगा कि वह सिर्फ एक मील टिकट बन गई हैं.

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

बच्चों पर असर और अंत में अलगाव

चेरिल ने बताया कि उनके बच्चों के लिए यह बदलाव बहुत कठिन था. वे डैनियल को एक स्थिर पिता के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाए. डैनियल की कुछ आदतें, जैसे बागीचे में कूदते रहना और हाथी जितना ऊंचा कूदने की बातें करना, चेरिल को अजीब लगने लगीं. आखिरकार, 1999 में यह रिश्ता टूट गया और दोनों का तलाक हो गया. चेरिल का मानना है कि उन्होंने समाज को गलत साबित करने के लिए यह रिश्ता निभाया, लेकिन कीमत उनके बच्चों को चुकानी पड़ी. 

अब तीन बार शादी कर चुकीं चेरिल कहती हैं कि वह फिर कभी शादी नहीं करेंगी. वह अब अपने चारों बच्चों — स्टीव (43), टॉमी (41), क्लोई (34) और मिस्ट्री (27) के साथ शांत जीवन बिता रही हैं. वहीं डैनियल अब भी आइल ऑफ वाइट में रहता है और एक सुपरमार्केट में काम करता है.

