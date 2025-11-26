बाढ़ में कुत्ते ने बचाई बिल्ली की जान, वायरल तस्वीर के पीछे की सच्चाई जानकर इंसान भी शर्मा जाए

थाईलैंड की बाढ़ के बीच सोशल मीडिया पर इन दोनों एक तस्वीर खूब वायरल हो रहा हैं, जिनमें एक कुत्ता बिल्ली को बचाता नजर आ रहा है. इन तस्वीर को देखकर लोग भावुक हो गए और कई ने कहा, "जानवर इंसानों से ज्यादा इंसान हैं." लेकिन क्या ये तस्वीरें सच हैं? क्या सच में कुत्ते ने बाढ़ में फंसी बिल्ली को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया? अब BBC की रिपोर्ट ने इस वायरल कहानी के पीछे का सच सामने ला दिया है.

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, कुत्ते और बिल्ली की ये तीनों वायरल तस्वीरें असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं. इनमें कुत्ते को बिल्ली को मुंह में लेकर पानी में चलते, बोट के पास आते और बोट में बैठे दिखाया गया है. Google के Synth ID Detector. जो एआई फोटो पहचानने के लिए बनाया गया है, उसने भी “बहुत उच्च स्तर की निश्चितता” के साथ पुष्टि की कि सभी तस्वीरें Google AI से बनाई गई हैं. यानी जो तस्वीरें दुनिया भर में ‘मानवता’ की मिसाल बताकर वायरल हो रही थीं, वे असल में जनरेटिव AI का कमाल थीं.

तस्वीरों में दिखीं कई तकनीकी गड़बड़ियां

एक्सपर्ट्स ने इन तस्वीरों में कई तरह की असंगतियां (anomalies) पकड़ीं. पहले तो टाइमस्टैम्प ही गलत पाया गया, जिसके अनुसार तस्वीरें 22 नवंबर को साउदर्न थाईलैंड के सॉन्गख्ला प्रांत में रात करीब 8 बजे ली गई थीं. लेकिन उसी समय वहां दो घंटे पहले ही सूरज डूब चुका था, जबकि तस्वीरों में साफ-साफ दिन का उजाला दिख रहा था. इसके अलावा, एक फोटो में बिल्ली के पिछली टांगें और फर कुत्ते के पंजे से ऐसे मिल जाते हैं, जो एआई इमेजेज की आम समस्या है. ये सारी गड़बड़ियां बताती हैं कि तस्वीरें असली नहीं हैं.

बोट वाली तस्वीर में भी मिला हेरफेर का सबूत

बोट में बैठे कुत्ते और बिल्ली वाली तस्वीर पर कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉ. पीटर बेंटली ने भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि इस फोटो में जनरेटिव एआई के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं. उनके मुताबिक बिल्ली के सिर पर पड़ने वाली रोशनी उस स्थान से मेल नहीं खाती जहां वह रखी हुई दिख रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि बिल्ली की फोटो को बाद में जोड़कर एआई की मदद से मर्ज किया गया है. रोशनी, आकृतियों और किनारों का असमान संतुलन इस तस्वीर के फेक होने की पुष्टि करता है.

थाईलैंड में '300 साल की सबसे बड़ी बाढ़'

हालांकि तस्वीरें फेक हैं, लेकिन थाईलैंड की स्थिति बेहद गंभीर है. देश इन दिनों ‘300 साल में एक बार आने वाले तूफान’ से जूझ रहा है. कई जगहों पर बाढ़ का पानी आठ फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया है. दक्षिणी थाईलैंड में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 19 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं. असली स्थिति बेहद दर्दनाक है, लेकिन वायरल एआई तस्वीरों ने लोगों का ध्यान भटका दिया और सोशल मीडिया पर एक झूठी कहानी को सच मान लिया गया.